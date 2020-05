Etude Opengear : Les pannes de réseau informatique coûtent cher

mai 2020 par Opengear

L’étude ‘Measuring The True Cost of Network Outages’ d’Opengear, filiale de Digi International, révèle le coût d’une interruption de services pour les entreprises et les priorités des décideurs IT en matière de performance réseau. Plus de la moitié des décideurs informatiques et des gestionnaires de réseau (54%) déclarent avoir subi plus de 4 pannes de réseau, de plus de 30 minutes, au cours des 12 derniers mois.

Le coût annuel des pannes de réseau informatiques coûte cher. Pour une majorité d’entreprises françaises (58%), il représente jusqu’à un million d’euros en une année. Pour plus d’une entreprise sur quatre (27%), la barre du million d’euros a même été franchi au cours de l’année écoulée.

L’importance de la résilience des réseaux

Selon l’étude d’Opengear, l’amélioration de la résilience des réseaux constitue une priorité pour quatre département IT interrogés sur 10 (40%). Si elle n’est pas considérée comme la priorité, elle entre toutefois dans le Top 4 des impératifs pour plus d’un tiers (37%) d’entre eux.

« Le coût réel d’une panne de réseau est énorme. La conduite de cette étude a permis de révéler les principaux impacts de ce type d’incident » se félicite Steve Cummins, vice-président du marketing chez Opengear.

L’interruption de services n’a pas qu’un coût financier. Pour une majorité de répondants la perte de données (40%) est l’impact majeur d’une panne, suivi des baisses de la satisfaction clients (36%) et de la réputation (28%). « Face aux risques encourus, les organisations doivent réfléchir en amont à la manière dont elles peuvent éviter une panne et s’en relever rapidement avant que les conséquences ne deviennent graves », poursuit Steve Cummins. Les entreprises sont de plus en plus lucides en matière de résilience réseau. Une large majorité d’entre elles (96%) reconnait avoir prévu un budget spécifique pour assurer la résilience de leur réseau. Rien d’étonnant, quand on sait que les entreprises enregistrent encore majoritairement (65%) une augmentation entre 10 et 50% des pannes subies au cours des cinq dernières années – dont un quart ayant enregistré une hausse de plus de 25% d’incidence.

Toutefois, assurer la résilience de son réseau demeure dans certains cas complexe. C’est notamment le cas, lorsque les réseaux de l’entreprise sont géographiquement dispersés. Par conséquent, il n’est pas surprenant que le temps de déplacement d’ingénieurs sur place soit cité par plus de deux entreprises sur cinq (43%) comme l’un des défis majeurs à relever aujourd’hui. Elles reconnaissent aussi être face à un manque de ressources internes en ingénierie (43%).

« Compte tenu du temps nécessaire pour résoudre les pannes de réseau et les coûts encourus, trouver une alternative est aujourd’hui une priorité pour toute entreprise », ajoute M. Cummins.

Les décideurs informatiques interrogés cherchent à s’appuyer sur une solution qui pourrait fonctionner indépendamment de leur réseau principal et qui détecterait et remédierait automatiquement aux problèmes de réseau pour avant tout renforcer la sécurité de leur réseau (45%) et gagner du temps (40%).

Méthodologie : L’étude a été réalisé par le cabinet d’études indépendant : OnePoll Research auprès de 500 répondants majoritairement des décideurs dans le domaine de l’IT aux Etats-Unis, en Angleterre, en France et en Allemagne.