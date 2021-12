Étude One Identity : Le Zero Trust est une priorité de cybersécurité majeure pour la plupart des entreprises, mais seulement 14% d’entre elles l’ont déjà mis en œuvre

décembre 2021 par One Identity

One Identity publie les résultats d’une enquête mondiale sur la sensibilisation au modèle Zero Trust et son adoption dans l’entreprise. Bien que la sensibilisation aux principes Zero Trust continue de progresser, et après une année marquée par une succession d’incidents de cybersécurité désastreux, cette nouvelle enquête de One Identity révèle que seul 1 professionnel de la sécurité sur 5 est confiant dans la compréhension que son entreprise a du modèle Zero Trust.

Selon l’enquête menée par Dimensional Research auprès de 1 009 professionnels de la sécurité informatique, la plupart des entreprises considèrent l’approche Zero Trust comme une priorité majeure pour leur sécurité, mais la compréhension et l’adoption du modèle développé par Forrester varient d’une entreprise à l’autre.

• Alors que 75 % d’entre elles estiment que l’approche Zero Trust joue un rôle crucial ou très important dans le renforcement de leur stratégie de cybersécurité globale, seules 14 % déclarent avoir pleinement mis en œuvre une solution.

• 39 % ont commencé à répondre à ce besoin majeur, tandis que 22 % prévoient d’implémenter l’approche Zero Trust l’année prochaine.

L’un des principaux obstacles à la généralisation du modèle Zero Trust réside dans le manque de clarté quant à ses modalités de mise en œuvre. Ainsi, 61 % des professionnels de la sécurité se concentrent sur la reconfiguration des politiques d’accès, 54 % pensent qu’ils doivent commencer par analyser le mode de circulation des données sensibles au sein du réseau et 51 % déploient de nouvelles technologies pour mener à bien leur stratégie Zero Trust.

Au total, 32 % des équipes de sécurité ne savent pas toujours très bien comment mettre en œuvre l’approche Zero Trust dans leur entreprise. Des priorités conflictuelles (31 % des professionnels sont trop accaparés par d’autres priorités quotidiennes) et l’idée selon laquelle cette approche nuit à la productivité de l’entreprise (par exemple, 31 % croient à tort que les modèles de sécurité Zero Trust affectent la productivité des employés) font partie des autres obstacles majeurs à son adoption.

Bhagwat Swaroop, président-directeur général de One Identity explique : « Conscientes des limites du périmètre traditionnel, les entreprises savent qu’elles ont tout intérêt à privilégier la sécurité des identités et à prendre des mesures pour barrer la route aux cybercriminels une fois qu’ils se sont infiltrés. L’approche Zero Trust devient rapidement une nécessité pour les entreprises, car elle élimine les autorisations vulnérables et les accès excessifs en octroyant différents types de droits au sein de l’entreprise afin de restreindre les surfaces d’attaque en cas de violation de la sécurité ».

La plate-forme de sécurité des identités unifiée de One Identity aide les entreprises à atteindre l’objectif Zero Trust

Outre une visibilité à 360 degrés sur l’ensemble des identités (humaines, machines, et comptes de plus en plus nombreux en raison de l’évolution de nos modes et lieux de travail), elle permet d’effectuer des vérifications exhaustives avant toute autorisation d’accès et offre des contrôles de sécurité adaptatifs. De quoi réduire les risques de cyberattaques et limiter les dommages causés par des violations dévastatrices et coûteuses.