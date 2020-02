Etude Okta : quelles sont les adoptions des nouvelles technologies en entreprise ?

février 2020 par Okta

Les données des plus de 7 400 clients d’Okta et du réseau d’intégration Okta - qui comprend désormais plus de 6 500 intégrations avec des applications web, mobiles et dans le cloud, ainsi que des fournisseurs d’infrastructures informatiques - montrent que les entreprises du monde entier investissent de plus en plus dans des applications et des outils axés sur la sécurité, les données et le développement d’applications.

Voilà les principaux enseignements :

De nombreuses applications professionnelles, à la mode il y a encore quelques années, sont désormais obsolètes

Pour la première fois, Snowflake, Atlassian Opsgenie et Splunk figurent parmi les applications qui connaissent la plus forte croissance. L’environnement de collaboration a également été bouleversé : les entreprises passent des suites de collaboration à de nouveaux venus comme Slack et Zoom, qui leur fournissent des fonctionnalités que leurs employés attendent.

Les entreprises s’efforcent de tirer parti des dernières fonctionnalités disponibles, c’est pourquoi Okta s’attend à ce que le renouvellement des applications les plus populaires se poursuive dans les prochaines années. Les applications les plus populaires de 2019

Lucidchart et GitHub rejoignent pour la première fois le top 15 des applications les plus populaires en termes de nombre de clients. Zoom et UltiPro rejoignent les rangs des meilleures applications, et G Suite devance Salesforce si l’on s’intéresse au nombre d’utilisateurs uniques actifs.

Dans les deux classements de popularité d’Okta (par nombre de clients et nombre d’utilisateurs), Office 365 prend la tête et G Suite arrive en quatrième position. G Suite affiche une croissance légèrement plus rapide d’une année sur l’autre, avec une augmentation de 37% du nombre de ses clients, contre 36% pour Office 365. En ce qui concerne les utilisateurs uniques actifs, la croissance de G Suite est de 50%, tandis qu’Office 365 a connu une croissance de 38% du nombre d’utilisateurs.

Au fil des ans, il a été pratiquement impossible de déloger les applications les plus performantes. Si l’on considère la popularité des applications en fonction du nombre de clients, Microsoft Office 365 et Salesforce ont occupé les premières et deuxièmes places respectivement pendant six années consécutives. Dans les trois derniers rapports, Amazon Web Services et G Suite se sont maintenues aux troisièmes et quatrièmes places.

Les applications avec la plus forte croissance

Six des applications et intégrations qui connaissent la plus forte croissance cette année sont axées sur le traitement des données ou sur la sécurité : Snowflake, Atlassian Opsgenie, Google Cloud Platform, Splunk, Looker et Envoy. A noter que Snowflake arrive en tête du classement avec une croissance annuelle impressionnante de 273%. Et le favori des vidéoconférences, Zoom, établit de nouveaux records.

Les applications qui ont connu la croissance la plus rapide au cours des cinq dernières années - Slack (double gagnant), Zoom, Jamf et KnowBe4 - ont toutes réalisé de grandes choses, que ce soit pour faire des levées de fonds ou pour entrer en bourse.

Le bonheur avec App-iness

La demande de diversité des applications ne cesse de croître. Cette année, le nombre moyen d’applications par client a atteint 88 (contre 83 il y a un an). Aujourd’hui, 10% des clients Okta déploient 200 applications ou plus.

Okta a également cherché à savoir si le déploiement d’Office 365 signifiait que les clients utilisaient exclusivement un environnement Microsoft. La réponse est de plus en plus négative : cette année, 78% des utilisateurs d’Office 365 d’Okta ont adoptés une ou plusieurs autres applications. Par exemple 32% déploient également Zoom et 31% Slack, en plus d’Office 365. Les clients investissent également de plus en plus dans des offres groupées multiples : plus de 30% des clients d’Office 365 d’Okta déploient désormais également G Suite.