Etude Nexthink : 50% des logiciels installés dans les entreprises ne sont pas utilisés par les collaborateurs

février 2023 par Nexthink

Nexthink a procédé à l’analyse de plus de 6 millions d’environnements informatiques de manière anonymisée pendant la période d’essai de ses clients, issus de 8 secteurs d’activité et 12 régions (Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Europe centrale, Afrique, Inde, Amérique du Sud. Canada, etc.), pour déterminer leur niveau de visibilité au regard de leur parc logiciel.

« Ces résultats mettent en lumière le problème récurrent auquel les organisations vont être confrontées en 2023 : atteindre une efficacité durable », déclare Yassine Zaied, Chief Strategy & Marketing Officer chez Nexthink. « La modification des actifs logiciels de façon aléatoire ou non uniformisée peut entraîner des coûts plus élevés à moyen terme. Ce n’est que lorsque l’informatique apporte une vision exhaustive - savoir ce que l’on possède, qui l’utilise, ce qui est obsolète ou sous utilisé ou au contraire ce qui est toujours performant et ne doit pas être remplacé - qu’elle permet à l’entreprise d’atteindre la sobriété numérique. »

Pallier les risques financiers : des coûts de près de 42 millions d’euros par mois en licences logicielles non utilisées

En se basant sur l’analyse des 30 logiciels les plus usités, avec des coûts moyens de licence allant de 7,5 à 77 euros par utilisateur et par mois, Nexthink a mis en évidence des pertes s’élevant à près de 42 millions d’euros par mois, soit un peu moins d’un demi-milliard par an pour les entreprises analysées. Le rapport révèle également que de nombreux collaborateurs ont recours à plusieurs applications pour le même usage. Ainsi, 37 % des employés utilisent trois navigateurs différents pour accéder au web et à leurs outils SaaS et 31 % s’appuient sur deux outils de collaboration.

Les résultats du rapport ont également permis de mettre en lumière un classement des applications les plus utilisées : Slack, Teams, Zoom, Webex et Asana (+50 %). De l’autre côté du classement, Tableau, Trello, Notion App, Spotfire et BlueJeans apparaissent comme les applications les moins utilisées (<15 %).

Visibilité, diagnostic et remédiation

Ce rapport fait suite au lancement de Nexthink Infinity, la plateforme la plus aboutie en matière d’analyse, d’automatisation et de remédiation du marché et notamment de Collaboration Experience, un module dotant les entreprises de données de télémétrie et de fonctionnalités d’analyse avancées sur leurs outils collaboratifs à l’instar de Microsoft Teams et Zoom. Collaboration Experience aide les clients à maintenir un espace de travail toujours opérationnel sur des outils dimensionnés à plus de 1,7 million d’appels par jour.