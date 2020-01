Etude Netwrix : 63 % des organisations françaises ne disposent d’aucun KPI sur la sécurité de leurs données

Netwrix, fournisseur de logiciels de sécurité de l’information et de gouvernance, dévoile les résultats de son enquête* dédiée à l’efficacité des mesures de cybersécurité.

Selon cette étude, les organisations françaises ont du mal à mesurer l’efficacité de leurs efforts dans la sécurisation des données ; ce qui entrave leur capacité à garantir une cybersécurité optimale et à se conformer aux différentes règlementations. Ainsi, 8 % d’entre elles ont reçu des amendes pour non- conformité en 2019, le taux le plus élevé parmi les pays interrogés dans le cadre de cette enquête.

Quelques chiffres clés :

63 % des entreprises françaises interrogées ne partagent pas régulièrement d’indicateurs clés de performance (KPI) en termes de sécurité informatique avec leur direction ;

Malgré cela, 25 % des organisations s’attendent à une augmentation des budgets dédiés à la sécurité des données - avec 16 % qui prévoient une augmentation budgétaire de 1 % à 24 %, et 9 % qui anticipent une augmentation de 50 % à 74 % ;

Aucune des 8 % des entreprises ayant reçu une amende pour non-conformité ne disposait de KPI sur la protection des données, mais toutes s’attendent à une augmentation du budget dédié à la sécurité ;

25 % des organisations ont indiqué que leur management avait demandé des rapports supplémentaires sur l’état de la sécurité des données plus d’un an auparavant.

* L’enquête a été réalisée en ligne en octobre 2019 auprès de 1045 répondants, dont 80 en France.