Etude McAfee : La hausse des achats en ligne pour les fêtes de fin d’année 2020 : une aubaine pour les cybercriminels !

novembre 2020 par McAfee

McAfee Corp. a dévoilé les résultats de son étude pour la période des fêtes de fin d’année 2020 : State of Today’s Digital e-Shopper survey. Il en ressort que même si 42% consommateurs Français sont conscients des risques accrus et des escroqueries sur Internet, ils prévoient toujours de faire plus d’achats en ligne pendant les fêtes et ce plus tôt que d’habitude. Ainsi, 1 consommateur sur 3 (36,1%) prévoit d’augmenter ses achats en ligne pendant la période des fêtes. Ils sont néanmoins 50% à penser que les escroqueries en ligne sont plus courantes pendant les fêtes de fin d’année.

Si plus de 56 millions de paiements par carte bancaire ont été effectués en France lors du Black Friday 2019, la dernière étude de McAfee indique que les consommateurs ont modifié leur comportement en raison des circonstances actuelles. De ce fait, ils s’exposent davantage aux menaces en ligne en travaillant, se divertissant et en faisant des achats en ligne via leurs appareils. L’étude met en évidence l’augmentation des achats en général, 1 consommateur sur 4 (28%) déclarant qu’ils achètent davantage en ligne depuis le début de la pandémie de COVID-19. De plus, près d’un consommateur sur cinq (18 %) fait des achats en ligne 3 à 5 jours par semaine.

Une activité cyber criminelle en pleine expansion… même pendant les fêtes L’équipe de recherche sur les menaces avancées de McAfee a récemment démontré que la cybercriminalité en ligne ne cesse de se développer. En effet, McAfee Labs a observé 419 menaces par minute au cours du deuxième trimestre 2020, soit une progression de près de 12 % par rapport au trimestre précédent. Par ailleurs, l’augmentation de l’activité des consommateurs et des cybercriminels, soulève la question de savoir si les consommateurs prennent ces menaces aussi sérieusement qu’ils le devraient. Il existe des différences entre les groupes générationnels :

• 66% des plus de 65 ans pensent que le cyber-risque est plus important en raison de la COVID-19, alors qu’ils sont 62 % chez les 18-24 ans à déclarer la même chose.

• Seulement 37% des répondants âgés de 18 à 24 ans déclarent vérifier si les rabais et les offres qui leur ont été envoyés par emails ou par SMS sont fiables contre 48% chez les 65 ans et plus.

"Beaucoup se demandent à quoi ressembleront les fêtes de fin d’année, alors que les comportements d’achat des consommateurs continuent d’évoluer et de s’adapter aux défis qui se poseront tout au long de l’année 2020", a déclaré Lam Son Nguyen, Partner Product Manager chez McAfee. "Les résultats montrant la prévalence croissante des achats en ligne, les consommateurs doivent être conscients de la manière dont les cybercriminels cherchent à tirer profit de cette période de fêtes et prendre les mesures nécessaires pour se protéger, eux, et leurs proches".

Cette conjonction d’une activité en ligne accrue, aussi bien chez les consommateurs que chez les cybercriminels, constitue le parfait catalyseur des actes de malveillance. D’autant plus que 37 % des consommateurs indiquent que bien qu’ils soient conscients des cyber risques, ils n’ont pas l’intention de modifier leurs comportements pour les achats en ligne. Ce manque de vigilance se manifeste également lorsqu’ils se voient proposer des offres ou des réductions. En effet, moins de la moitié (41%) d’entre eux vérifient l’authenticité et la fiabilité des emails et des SMS envoyés pour le Black Friday ou le Cyber Monday.

Les cartes cadeaux, nouvelles sources de menaces

Par ailleurs, selon une étude réalisée par Prepaid Consumer Insights Study, 47% des Français préfèrent recevoir une carte cadeau. L’étude McAfee révèle également que 15 % des personnes interrogées prévoient de répondre à cette demande en achetant davantage de cartes cadeaux en ligne cette année. Avec le croisement de ces deux tendances, il pourrait y avoir des conséquences négatives. Car 38% des personnes interrogées supposent systématiquement que les liens redirigeant vers les cartes-cadeaux sont sûrs. Ils n’ont pas toujours le réflexe nécessaire de s’assurer de leur authenticité.

Afin de profiter au mieux des fêtes de fin d’année en toute sécurité, voici quelques conseils de McAfee :

• Utiliser l’authentification à plusieurs critères pour vérifier l’authenticité des utilisateurs numériques et ajouter un niveau de sécurité supplémentaire pour protéger les données et les informations personnelles.

• Naviguer avec vigilance et avec une sécurité accrue en utilisant un outil comme McAfee WebAdvisor pour bloquer les logiciels malveillants et les sites de phishing via des liens suspects.

• Protéger son identité et ses données personnelles et financières sensibles grâce à McAfee Identity Theft Protection, qui comprend également des outils de récupération en cas de compromission d’identité.

Méthodologie

McAfee a chargé 3Gem de mener une enquête auprès de 1 000 adultes de plus de 18 ans en France entre le 12 et le 15 octobre 2020. Ce communiqué de presse n’inclut que les données de l’enquête américaine. D’autres enquêtes ont été menées au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Etats Unis, en Espagne, en Australie, à Singapour, en Inde et en Indonésie. Les données pour ces régions sont disponibles sur demande.