Etude Hiscox : Cybersécurité, les entreprises françaises ont dépensé 2,8 millions d’euros en moyenne en 2019

août 2020 par Hiscox

Selon le dernier rapport sur la gestion des cyber risques mené par l’assureur spécialiste Hiscox, les entreprises françaises sont depuis l’année dernière celles qui consacrent le budget le plus important à leur cybersécurité, devant l’Espagne et les Etats-Unis.

Signe d’une prise de conscience, la France est aussi le pays qui connait la plus forte hausse des dépenses dans ce domaine (+48%). Ce constat montre que les entreprises ont initié leur riposte face à une menace cyber qui ne cesse de s’intensifier (les pertes liées à une cyberattaque ont été multipliées par 6 en un an).

« Il est intéressant de voir que les organisations françaises ont pris la mesure de l’enjeu. Elles investissent fortement et de manière croissante dans la défense de leur patrimoine numérique. Les récents évènements ont démontré la nécessité de disposer d’un système robuste et bien protégé. Un signe encourageant, mais en matière de cybersécurité la vigilance reste de mise. Nous observons également que pour une part toujours plus importante d’entre-elles, la cyberassurance devient un élément intégré dans leur stratégie. Même si le réflexe d’équipement n’est pas encore automatique, il s’agit d’une tendance forte », commente Frédéric Rousseau, Responsable du Marché Cyber chez Hiscox Assurance France