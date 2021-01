Etude Forrester : Malgré la pandémie, les salariés français veulent que leurs données soient supprimées le plus vite possible

janvier 2021 par Forrester

Son nouveau rapport révèle que les employés au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne ont des attitudes différentes à l’égard du partage des données personnelles avec leurs employeurs et le gouvernement, mais ils sont tous d’accord pour vouloir les supprimer - dès que possible.

Les principales conclusions du rapport sont les suivantes :

• Les employés français font moins confiance à l’accès du gouvernement aux données personnelles

• Seulement 29% des salariés en France sont à l’aise avec la collecte de données personnelles et médicales par le gouvernement via une application de suivi et de traçabilité

• 43% des personnes interrogées font confiance à leur employeur pour traiter les données médicales de manière sûre et responsable, contre 53% en moyenne en Europe

• Les entreprises ont besoin d’un plan pour supprimer ces données

• Les salariés français sont les moins préparés en Europe à faire des compromis sur la confidentialité des données pour assurer la santé et la sécurité publiques pendant la pandémie

• Toutefois, le pays s’aligne sur ses voisins européens : 60 % des employés exigent que les données personnelles soient supprimées dès que possible