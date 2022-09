Etude Elastic : Les entreprises françaises font appel aux technologies de recherche pour se protéger, s’automatiser et renforcer leur leadership

septembre 2022 par Elastic

Dans le cadre d’une étude mondiale auprès des décideurs informatiques, des tendances se dessinent en France. Remplissant des missions de plus en plus critiques pour les entreprises, les technologies de recherche de données sont particulièrement prisées pour optimiser la cybersécurité et l’expérience client des organisations.

• 63% des technologies de recherche servent d’abord aux missions de cybersécurité en France – un taux supérieur à celui de ses voisins européens.

• 41% des organisations françaises disent investir dans le processus d’automatisation, le plus haut taux européen.

• 47% des entreprises françaises disent d’abord faire appel à la donnée pour renforcer leur avantage compétitif

Paris, 1er septembre 2022. Les technologies de recherche ne cessent de se développer, œuvrant à la collecte et l’analyse de données depuis toutes sortes de sources, des sites web et applications aux environnements de cloud hybrides. Comme le démontre cette récente étude, les décideurs informatiques français ont pris conscience du potentiel de ces technologies et de ce qu’elles peuvent apporter à leurs entreprises.

L’avantage compétitif : un enjeu pour les décideurs informatiques

Alors que les organisations sont souvent confrontées à des stacks de data organisées en silos, rendant complexe l’accès aux données utiles et nécessaires, 48% des décideurs informatiques français considèrent que leur priorité est la recherche d’informations cross-cloud, dans divers environnements de stockage de données. Une priorité plus prononcée dans l’Hexagone qu’ailleurs (Allemagne 34%, Pays-Bas 43%, Royaume-Uni, 41%). Ils font également face à des difficultés dans le traitement manuel de ces données et plébiscitent à 41% un investissement accru dans les technologies de recherche. L’enjeu : l’automatisation des processus afin d’accompagner la transformation digitale de leurs organisations.

Si l’utilisation de technologies de recherche concerne principalement l’optimisation de la gestion de données, la compétitivité reste une priorité pour les dirigeants informatiques français : ils sont 47% à considérer la sauvegarde de leur avantage compétitif comme la raison première d’une saine gestion des données.

Les données au service de la cybersécurité

Plus qu’ailleurs en Europe, l’allocation des technologies de recherche de données va en grande majorité (63%) au développement de missions de cybersécurité. A contrario, les voisins allemands n’y accordent que 39%, les Pays-Bas 48% et le Royaume-Uni 59%. Cet accent mis sur la sécurité informatique est couplé à la priorité business d’améliorer l’expérience client – qui est invoquée par 50% des décideurs informatiques en France.

Enfin, les décideurs informatiques français indiquent leur besoin d’accéder à une capacité de stockage élevée (53%, plus haut taux en Europe), et 58% estiment qu’il faut accorder une plus grande importance au développement d’une plateforme intégrée basée sur le cloud pour le succès de leur prochaine solution de technologique de recherche.

Méthodologie

L’étude "Search-Powered Technologies : A Mission-Critical Enabler For The Digital Future Of Business" (avril 2022) a été commanditée par Elastic. Forrester Consulting a mené une enquête mondiale auprès de 832 décideurs (dont 12% en France) en matière de stratégie d’architecture de données dans des entreprises mondiales en Australie, au Brésil, en France, en Allemagne, au Japon, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et aux États-Unis. L’enquête a été effectuée en avril 2022.