Etude Eaton  : Les entreprises doivent accélérer leur transformation numérique pour atteindre leurs objectifs en matière de transition énergétique

Eaton a dévoilé récemment une nouvelle recherche sur la pertinence de la transition énergétique dans la planification de la transformation numérique pour les entreprises, dans un contexte où l’alimentation énergétique est critique. Commandité par Eaton, ce rapport de S&P Global Market Intelligence - Au croisement de la transformation numérique et de la transition énergétique- souligne que, bien que 77 % des entreprises interrogées s’attendent à abandonner leurs sources d’énergie actuelles, seule la moitié d’entre elles mettent actuellement en œuvre les stratégies numériques nécessaires à ce changement. De plus, moins d’un tiers des entreprises suivent les principaux indicateurs de développement durable et d’intelligence énergétique, et elles sont encore moins nombreuses (17 %) à avoir numérisé leurs anciens systèmes.

« Nous avons identifié une lacune majeure dans la façon dont les entreprises appliquent la numérisation pour atteindre les objectifs de décarbonisation. Cette recherche est un signal d’alarme car elle met en lumière les possibilités pour les entreprises de concentrer leurs investissements et d’avoir un impact plus important », explique Aravind Yarlagadda, vice-président exécutif et directeur du numérique chez Eaton. « Il est temps d’agir, les entreprises doivent accélérer leur transformation numérique. La bonne nouvelle, c’est que des outils tels que notre base numérique Brightlayer aident les entreprises à obtenir des informations énergétiques plus approfondies, essentielles pour évaluer les investissements utiles. Nos suites logicielles spécifiques au secteur aident déjà les clients à relever ces défis. »

L’étude a interrogé 1001 répondants en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient, participant aux efforts de transformation numérique dans quatre secteurs d’activité où l’alimentation énergétique est critique : les bâtiments, les datacenters, l’industrie et les services publics.

« Jusqu’à présent, les projets de transformation des entreprises se sont principalement concentrés sur l’optimisation des processus commerciaux. La transition énergétique à venir aura un impact sur les meilleures pratiques et processus numériques. Elle constituera un important facteur de différenciation concurrentielle pour les entreprises les plus promptes à adopter cette approche » selon Rich Karpinski, analyste principal de 451 Research, faisant partie de S&P Global Market Intelligence. Résultats de l’étude par secteur

Pour les propriétaires et les exploitants de bâtiments, l’optimisation énergétique et les rapports RSE sont des questions cruciales. Le développement durable est une priorité pour 46 % des répondants du secteur. Pourtant, les propriétaires de bâtiments sont sceptiques quant à la rentabilité des initiatives en matière de bâtiments intelligents : 52 % des répondants sont préoccupés par le calcul d’une analyse coûts / avantages favorable et 45 % par l’urgence du manque de cas d’utilisation numérique.

Les datacenters ont adopté la numérisation et sont désormais à la recherche d’opportunités numériques de dernière génération pour moderniser leurs opérations ou générer des revenus afin de créer des avantages concurrentiels. _ Leurs objectifs sont les suivants :

• Augmenter l’utilisation des énergies renouvelables : 50 % des propriétaires de datacenters

• Améliorer le stockage de l’énergie pour 47 % des répondants

• Vendre l’électricité au réseau pour plus d’un tiers des répondants (34%). L’industrie a concentré ses efforts sur d’autres défis, comme la lutte contre la pénurie de travailleurs qualifiés. C’est pourquoi dans ce secteur, la transition énergétique liée à la numérisation y accuse un retard. Seuls un quart des industriels (24%) ont cité les préoccupations en matière d’énergie et d’alimentation comme un facteur numérique clé de la transformation industrielle. L’application de la numérisation à la transition énergétique sera un atout essentiel pour les industriels souhaitant conserver leur compétitivité et gagner des parts de marché. Les services publics sont confrontés à des changements massifs dans la production énergétique avec l’augmentation des énergies renouvelables, mais également la nécessité d’accroître leur intelligence numérique. La transformation numérique est essentielle aux nouveaux modèles économiques et aux nouvelles sources de revenus, notamment le soutien aux véhicules électriques (VE) via des besoins de chargement des VE des clients (identifiés par 49 % des répondants des services publics) ou des bornes de recharge des VE elles-mêmes (citées par 45 %).