Etude Citrix® : Plus de 7 responsables IT sur 10 envisagent de remplacer leur stratégie actuelle par un modèle Zero Trust basé sur le Cloud

mai 2021 par Citrix

Le nombre croissant d’applications qui migrent vers le Cloud, le travail qui s’effectue de n’importe où et sur de multiples appareils ont rendu la gestion des problématiques de sécurité plus complexe et les infrastructures traditionnelles se sont vite senties dépassées.

Les sociétés informatiques du monde entier en sont conscientes et, selon les résultats d’une enquête Pulse réalisée par Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS), les entreprises abandonnent les approches traditionnelles liées à la sécurisation des informations et des périphériques au profit de démarches plus modernes afin de relever ces nouveaux défis et d’assurer le futur du monde du travail.

« Dans un monde où il est possible d’accéder aux ressources n’importe où, n’importe quand et à partir de n’importe quel appareil, les modèles de sécurité traditionnels axés sur le verrouillage des systèmes ne suffisent plus », commente Fermin Serna, responsable de la sécurité des informations chez Citrix. « Ce qu’il faut, c’est une approche intelligente, axée sur les personnes, qui permette aux organisations de sécuriser tous les outils, les applications, les contenus et les appareils dont les collaborateurs ont besoin et préfèrent utiliser, dans une expérience simple et personnalisable pour s’adapter à leurs préférences personnelles et à l’évolution de leur style de travail. »

Une approche moderne...

L’enquête Citrix-Pulse confirme cette idée. Parmi les cadres et responsables informatiques d’Amérique du Nord, d’Europe, du Moyen-Orient, d’Afrique et de la région Asie-Pacifique qui ont répondu à l’enquête,

• 64 % ont indiqué qu’ils souhaitent abandonner leur stratégie VPN actuelle,

• 71 % ont déclaré qu’ils envisageaient de remplacer leur stratégie actuelle par un modèle Zero Trust basé sur le Cloud.

...motivée par l’expérience

L’expérience des collaborateurs figure en bonne place dans leur prise de décision :

• 97 % des personnes interrogées ont cité l’expérience employé comme un facteur déterminant de leur stratégie pour l’avenir,

• 75 % ont déclaré qu’ils cherchaient à améliorer l’expérience des utilisateurs par le biais de leur conception et de leur exécution.

« L’expérience des employés est essentielle à l’innovation et à la croissance des entreprises, et la sécurité doit la soutenir », explique Fermin Serna. « Comme l’a révélé l’enquête Citrix Pulse, les entreprises avisées le reconnaissent et font évoluer leurs approches de la sécurité afin de fournir un accès aux applications et aux informations de manière contextuelle et transparente, qui responsabilise les employés plutôt que de les frustrer. »

Des organisations comme Synopsys utilisent les solutions de Citrix : « Nous allons au-delà des solutions VPN traditionnelles et offrons désormais à nos collaborateurs et partenaires un accès sécurisé et Zero Trust à leur infrastructure, sur des appareils gérés par l’entreprise ou personnels », commente Sriram Sitaraman, Chief Information Officer, Synopsys.

Citrix fournit à Synopsys un ensemble puissant de solutions d’accès sécurisé qui combinent un éventail complet de dispositifs de sécurité fournis par le Cloud et intégrés au Zero Trust Network Access (ZTNA) pour protéger les employés ainsi qu’un éventail complet de services SASE (Secure Access Services Edge) qui comprend :

Citrix Secure Internet Access™ - Un service global et complet de sécurité du Cloud qui répond aux exigences de sécurité des entreprises modernes. Ce service inclut une passerelle Web sécurisée, un pare-feu de nouvelle génération, un courtier de sécurité d’accès au Cloud (CASB), un système Data Loss Prevention (DLP), un sandboxing et un système de détection des attaques basé sur l’intelligence artificielle.

Citrix Secure Workspace Access™ - Une solution sans VPN qui offre un accès Zero Trust aux applications Web et SaaS de l’entreprise, accessibles à partir de périphériques gérés par l’entreprise et personnels. Fournies dans le cadre de Citrix Workspace™, les solutions d’accès sécurisé de

Citrix permettent aux entreprises : o L’amélioration de la sécurité et de la productivité grâce à un accès Zero Trust, tenant compte de l’identité, à toutes les applications Cloud et Internet ainsi qu’aux bureaux virtuels.

o L’exploitation du machine learning et de l’intelligence artificielle pour fournir des informations en temps réel sur le comportement des utilisateurs et automatiser la prévention des violations de données.

o L’identification des incidents de sécurité spécifiques, des activités inhabituelles et des violations de politiques à l’aide d’outils d’enquêtes intégrés et d’une recherche détaillée sur l’ensemble du trafic et le comportement des utilisateurs

o La protection contre toutes les menaces, partout, grâce à plus de 100 points de présence dans le monde, alimentés par plus de 10 moteurs de renseignement sur les menaces

o La distribution d’une couverture complète pour toutes les propriétés, tous les appareils et tous les systèmes d’exploitation courants du Cloud et du SaaS, ne laissant aucune faille dans la couverture de la sécurité d’accès

o La gestion unifiée à travers un seul écran

« En unifiant l’accès à toutes nos applications d’entreprise, Citrix a non seulement contribué à renforcer la sécurité de nos applications, mais aussi à améliorer l’expérience globale de nos employés », ajoute Sitaraman.