Étude Cisco - La crise a permis aux DSI d’être mieux préparés aux défis futurs

juin 2020 par Cisco

Le secteur informatique a été mis à rude épreuve durant cet épisode inédit de pandémie, pour en ressortir toutefois plus fort que jamais. Cisco vient de réaliser une enquête auprès des DSI pour faire le point sur leurs stratégies, leurs forces et leurs craintes, face à cette crise mondiale.

Alors qu’ils n’étaient que 22 % l’année dernière, le nombre de télétravailleurs a explosé à l’annonce du confinement passant ainsi à 70 %. Malgré une gestion efficace du réseau et des outils de télétravail, 78 % des DSI estiment que la pandémie a eu un impact grave ou majeur sur leur organisation. Dans ce cadre d’incertitudes et d’instabilité qu’a imposé la Covid-19, la bande passante des VPN (54 %), la baisse de productivité (55 %), les pannes techniques (44 %) ou encore la sécurité (56 %) sont autant de facteurs qui les ont stressés. D’ailleurs, pour 80 % des répondants, la sécurité fait partie des préoccupations les plus importantes quand on parle de télétravail.

Cette enquête a également souligné le rôle fondamental des technologies modernes de réseau pour aider les DSI et leur organisation à traverser la crise et à entamer une réelle transformation numérique. En effet, 72 % des répondants estiment que ces technologies ont permis de réduire le stress des équipes IT. La modernisation des infrastructures, des applications, la sécurisation des données et la responsabilisation des équipes sont donc autant de sujets à prendre en compte pour faire face à ce qui va suivre.

Parmi les solutions plébiscitées tout au long de cette crise, les outils de collaboration ont notamment été essentiels. Les DSI qui ont répondu à l’enquête de Cisco ont souligné l’importance des réunions d’équipe régulières par vidéo (86 %), des outils de communication unifiés permettant une innovation et une itération plus rapides (79 %) et des réunions individuelles par vidéo (78 %).

« Je suis fière des personnes qui travaillent dans le secteur de l’informatique. Les DSI de tous types d’organisations et leurs équipes ont maintenu presque le monde entier en activité pendant le confinement comme le secteur de la santé ou de l’éducation » explique Jacqueline Guichelaar, CIO de Cisco. « D’ailleurs, selon notre enquête, le CIO Impact Report, 88% des DSI estiment que leur rôle s’est étendu et a un plus grand impact dans leur entreprise et leur secteur d’activité. Il est vrai que c’est le moment opportun pour transformer numériquement son organisation tout en réfléchissant à l’impact que cela peut avoir dans sa propre communauté et dans le monde. »

Aujourd’hui, les DSI savent à quel point il est important de mettre en place une stratégie pérenne concernant les procédures, les ressources et les plannings pour être prêt à affronter les défis futurs (65 %).

Ainsi, à la sortie de cette crise, l’enjeu sera d’appliquer les leçons tirées tout en donnant la priorité aux opportunités qui s’offrent aux organisations et à la préparation de cette nouvelle normalité : recrutement de nouveaux talents, développement de nouvelles solutions… les possibilités sont infinies !