Etude Bitglass Cloud Security 2020 : 69% des entreprises n’utilisent pas de solutions contre la perte de données

novembre 2020 par Bitglass

La sécurité du Cloud public est une préoccupation majeure pour 93% des personnes interrogées. Pourtant, les conclusions de l’étude montrent que les entreprises ont du mal à utiliser les ressources Cloud en toute sécurité. Seulement 31% des entreprises déclarent recourir à un DLP dans le Cloud, alors que 66% d’entre elles placent la fuite des données en tête de leurs préoccupations en matière de sécurité. De plus, les organisations reconnaissent ne pas parvenir à conserver la visibilité sur les téléchargements de fichiers à partir du Cloud (45%), les violations des politiques de DLP (50%) et le partage externe de fichiers dans le Cloud (55%).

L’étude révèle également que de trop nombreuses entreprises tentent encore d’utiliser des outils tels que les pare-feu (44%), le chiffrement (36%) et la surveillance des réseaux (26%) pour sécuriser leur utilisation du Cloud – alors que dans le même temps, 82 % des personnes interrogées admettent que ces outils ne sont plus bien adaptés à cet usage et qu’elles devraient plutôt se tourner vers solutions de Sécurité conçues pour le Cloud.

« Pour répondre aux nouveaux enjeux de sécurité dans le Cloud, les organisations devraient se tourner vers des plateformes dotées de multiples facettes et capables de garantir une sécurité complète et cohérente sur l’ensemble des interactions entre les différents dispositifs, applications, sites web, ressources locales et infrastructure », analyse Anurag Kahol, CTO de Bitglass. « Si l’on se fie à nos recherches, 79% des organisations reconnaissent déjà qu’une telle plate-forme de sécurité consolidée leur serait utile. Il ne leur reste plus qu’à choisir et à mettre en œuvre celle qui répond à leurs besoins. »