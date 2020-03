Etude Barracuda Networks – Vanson Bourne

mars 2020 par Barracuda Networks

Les points marquants du rapport sont notamment les suivants :

• En moyenne, 45 % de l’infrastructure informatique des entreprises s’exécutent actuellement dans le cloud public. Ce chiffre devrait passer à 76 % dans les cinq prochaines années. Les coûts sont l’un des principaux obstacles aux entreprises françaises pour étendre leur infrastructure de cloud public.

• 75 % des personnes interrogées ont déjà été ciblées par une cyberattaque et 45% des entreprises françaises considèrent que l’acteur du cloud public n’a pas de réponses pour répondre aux cybermenaces. Face aux autres pays européens, la France redoute l’impact des cyberattaques.

• 23 % seulement des personnes interrogées ont déjà déployé un réseau SD-WAN, tandis que 51 % le font ou prévoient de le déployer dans les 12 prochains mois.

• La France est à la tête des pays européens sur les projets de migration vers le cloud public. 51% des entreprises françaises recherchent une solution de sécurité fiable pour le cloud public, contre 38% des entreprises européennes recherchent de telles solutions.

• La France est l’un des premiers pays européens en matière de déploiement de projets SD-WAN.

Barracuda Networks, partenaire de confiance et fournisseur leader de solutions de sécurité dans le cloud, dévoile les principaux résultats du rapport intitulé Future Shock : The Cloud Is the New Network.

L’étude[1] réalisée par le cabinet Vanson Bourne, recueille les réponses de 750 décideurs informatique dans le monde entier. Cette enquête rassemble leurs expériences et positions concernant le recours au cloud public. L’étude a cherché à connaître les préoccupations qui freinent l’adoption du cloud public, les solutions de sécurité ainsi que les configurations réseau que ces professionnels mettent en place pour surmonter ces freins.

Dans l’ensemble, l’étude indique que si les taux d’adoption du cloud public continuent de croître, la sécurité reste le principal obstacle, une situation compréhensible au vu du volume et de la variété des menaces auxquelles les entreprises sont confrontées.

Au fur et à mesure que les entreprises migrent vers le cloud public, les fournisseurs de cloud offrent des capacités de réseau natif étendues ainsi qu’un nombre plus important de fonctionnalités. La grande majorité des entreprises ont besoin que leurs fournisseurs offrent une sécurité avancée et une connectivité plus performante.