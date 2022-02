Etude Avast, les personnes âgées évitent Internet par manque d’accompagnement

février 2022 par Avast

Une étude internationale réalisée par Avast met en exergue l’existence d’un fossé générationnel concernant le digital : la proportion de non-utilisateurs d’internet est ainsi la plus grande chez les seniors. Pourtant, cette frange de la population* aurait grand avantage à utiliser des services digitaux, surtout dans un contexte de crise sanitaire. Or si une partie des personnes interrogées rejette totalement Internet, une autre serait prête à faire « le grand saut » si elle bénéficiait de l’aide de proches ou d’amis.

Sur les 200 personnes de plus de 55 ans* interrogées par téléphone en France (sur un panel de 2700 personnes), 20% indiquent utiliser Internet régulièrement (contre 42% dans le monde), 40% de temps en temps, et 40% jamais. La moitié du panel est composée de retraités et la proportion des individus n’utilisant pas Internet augmente avec l’âge : si seuls 17% des 55-60 ans s’en passent, 39% des plus de 75 ans et plus s’y adonnent. Si l’on compare par pays, les sondés basés en Russie, au Royaume-Uni, au Japon et en Nouvelle-Zélande, sont les plus actifs en ligne. Au Brésil, en France, au Mexique et en Espagne, ces seniors utilisent peu, voire jamais Internet, et 88% du panel total à travers le monde n’utilisant pas Internet n’y a jamais touché à ce jour.

Les membres français du panel concernés boudent Internet pour différentes raisons : 56% assurent ne pas en avoir besoin, 51% trouvent cela trop compliqué, 46% doivent solliciter proches et amis s’ils ont besoin de faire quelque chose en ligne et 50% restent à l’écart en raison du piratage en ligne. Ils sont 46% à se trouver trop vieux, 39% à juger l’utilisation d’Internet trop coûteuse et 40% expriment une répulsion.

« La tranche d’âge des plus de 60 ans, en particulier, rencontre le plus de difficultés et, selon notre enquête, cela concerne autant les hommes que les femmes. Ce groupe a déjà du mal en termes de choix d’équipement et de logiciels ad hoc » souligne Jaya Baloo, Responsable de la sécurité des systèmes d’information chez Avast. « Les réglages permettant de protéger sa vie privée, la configuration des appareils et les réseaux Wi-Fi apparaissent également comme des obstacles insurmontables, sans parler de la maintenance. » Avec un accompagnement, de nombreux seniors se lanceraient dans le digital Si 25% des non-utilisateurs français d’Internet interrogés envisagent de s’y mettre, c’est hors de question pour 75% du panel. 43% d’entre eux qui manquent d’assurance pour des activités en ligne déclarent que cela les ennuie, tandis que 36% auraient besoin d’aide d’amis ou de proches, par exemple, pour des activités en ligne.

Dans le domaine de la sécurité, un tiers du panel français n’exprime aucune inquiétude, 25% des répondants français se disent inquiets et 58% d’entre eux craignent la cybercriminalité sachant que l’usurpation d’identité, le vol de mot de passe et les malwares, dont les ransomwares, sont les principales inquiétudes des seniors. A l’inverse, les stalkerwares, les fausses informations (« fake news ») et les réseaux Wi-Fi publics non sécurisés sont le cadet de leurs soucis.

« Notre étude a permis de mettre en évidence la probable corrélation entre le temps passé sur Internet et l’assurance de chacun dans ses activités effectuées en ligne » ajoute Jaya Baloo. « En général, les personnes sont gênées par leur manque d’assurance et leur maladresse en ligne ; nombre d’entre elles ont peur d’être un fardeau pour leur entourage s’il faut le solliciter pour demander de l’aide. »

Afin de participer au monde connecté, les seniors, dans de nombreux pays, font appel à une aide extérieure en plus de leurs proches et amis. Les organismes de cours pour adultes proposent quasiment tous des modules pour débutants dédiés aux seniors ; dans de nombreuses villes, des espaces ouverts au public offrent un accès internet gratuit, et des organisations à but non-lucratif telles que le National Council on Aging (NCOA) aux Etats-Unis qui prodigue des conseils et un accompagnement aux seniors souhaitant se mettre à Internet. *46% du panel international composé de 2700 personnes âgées de 55 ans et plus vivent en couple, 33% cohabitant avec des proches et 27% vivent seuls. L’institut de sondage Yougov a réalisé une enquête téléphonique représentative pour le compte d’Avast en septembre 2021 en Argentine, Australie, Brésil, République-Tchèque, France, Inde, Mexique, Nouvelle-Zélande, Russie, Slovaquie, Espagne, Royaume-Uni, Etats-Unis et Japon.