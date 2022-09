Étude Arcserve : les entreprises perdent encore trop de données essentielles, zoom sur les paradoxes français

septembre 2022 par Dimensional Research & Arcserve

Arcserve annonce les principales conclusions de son étude mondiale annuelle. Celle-ci, menée indépendamment, souligne notamment le fait que la perte de données critiques continue de menacer les entreprises et reste donc un problème persistant. En s’intéressant aux expériences et attitudes des décideurs informatiques (ITDM), 76 % signalent même avoir déjà subi une perte grave de données critiques, dont 45% étaient permanentes. Les données sont pourtant un actif inestimable et ces résultats soulignent l’importance de renforcer leur résilience grâce à un plan robuste de sauvegarde et de récupération intègre afin d’éviter de graves perturbations de l’activité.

L’étude a également révélé que de nombreuses entreprises n’étaient pas en mesure de maintenir la continuité de leurs activités une fois les données perdues ou compromises. En effet, il est vital pour elles de les récupérer rapidement, surtout dans le contexte actuel où tout doit fonctionner en continu.

• 83 % des sondés ont déclaré que 12 heures ou moins constituent un niveau acceptable de temps d’arrêt pour les systèmes critiques avant qu’il n’y ait un impact négatif mesurable sur l’entreprise. Pourtant, seuls 52 % pourraient seraient capables de se rétablir dans ce délai.

• 29 % ne peuvent pas récupérer les données avant un jour ou plus.

En France, la question du temps d’arrêt révèle un paradoxe propre à l’Hexagone. En effet, si seulement 2% des interrogés estiment qu’aucun temps d’arrêt n’est acceptable, 20% considèrent qu’il doit être inférieur 10min mais 20% également qu’il doit être situé entre 1 et 3 heures. Des réponses bien disparates parmi les décideurs IT…

Les résultats ont également révélé la nécessité de repenser la reprise après sinistre. Les entreprises devraient ainsi continuellement mettre à jour, tester et documenter leur plan pour renforcer la résilience des données. L’importance de la protection et de la récupération devrait aussi rester élevée à tous les niveaux et selon des objectifs spécifiques.

• 95 % des décideurs interrogés au niveau mondial ont déclaré que leur entreprise disposait d’un plan de reprise après sinistre. Cependant, seuls 24 % disposent d’un plan mature, bien documenté, testé et mis à jour. En France, c’est même encore 12% qui avouent n’avoir aucun plan en place – de ? quoi faire de l’hexagone un des moins bons élèves en la matière.

• 83 % ont déclaré que leur entreprise inclut la résilience des données dans ses stratégies. Pourtant, seuls 23 % ont une approche mature avec des objectifs associés pour suivre les progrès.

Florian Malecki, Executive Vice-President Marketing chez Arcserve, a déclaré : "Notre enquête annuelle souligne à nouveau l’impératif pour les entreprises de mettre en œuvre une stratégie de résilience des données qui intègre des plans de sauvegarde et de reprise après sinistre optimaux. Dans un contexte où les attaques par ransomware se multiplient et où les catastrophes naturelles sont fréquentes, tout temps d’arrêt dû à une perte de données peut être gravissime, voire fatal pour une entreprise, que ce soit par l’impact sur les ventes ou la perte de confiance et de fidélité des clients." Il poursuit : "Arcserve a pour objectif d’aider ces équipes à limiter les catastrophes coûteuses et leurs impacts sur la réputation grâce à une suite de solutions unifiées pour la résilience des données, la meilleure de sa catégorie. Nos solutions de sauvegarde et de récupération, ainsi que notre offre de stockage immuable, garantissent également des répercussions quasi nulles sur l’activité."

À propos de l’étude menée par Dimensional Research : 1 121 décideurs informatiques ont répondu à l’enquête. Tous les participants avaient un budget ou une responsabilité de décision technique pour la gestion des données, leur protection et les solutions de stockage dans une entreprise comptant entre 100 et 2 500 employés et au moins 5 To de données.

L’enquête a été menée en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Brésil, en France, en Allemagne, en Inde, au Japon, en Corée, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada (Amérique du Nord).