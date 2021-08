Etude : 90 % des entreprises n’ont pas encore atteint leurs objectifs en matière de transformation numérique, alors que la cybersécurité apparaît comme le plus critique

août 2021 par TATA Communications

Tata Communications dévoile son rapport « Leading in a Digital-First World ; Enabling Success with the Right Mindset, Ecosystem and Trust ». L’étude révèle que 90 % des entreprises n’ont pas encore atteint leurs objectifs en matière de transformation numérique, et 49 % d’entre elles admettent que la cybersécurité fait partie de leur priorité numéro un. Le rapport démontre que 45 % des entreprises ont perdu en productivité pendant la crise en raison de problèmes de connectivité et 41 % d’entre elles considèrent le recours à des modèles d’exploitation axés sur le numérique comme essentiel pour maintenir leur part de marché au cours de la pandémie. L’étude a été menée auprès de dirigeants de 750 entreprises à travers 11 pays et couvre trois catégories distinctes selon leur stade de maturité numérique.

Digital Trailblazers : seules 10 % des entreprises disposent des modèles d’exploitation, des plates-formes de connectivité et des stratégies digitales les plus avancés pour garantir des opérations sécurisées et fiables. 63 % d’entre elles attribuent la croissance de leur chiffre d’affaires à leur stratégie axée sur le numérique.

Digital Migrants : 52 % des entreprises reconnaissent avoir entrepris une numérisation limitée de leur activité, et doivent encore s’améliorer dans plusieurs domaines en termes de capacité numérique. Digital Aspirants : 38 % des entreprises se trouvent au premier stade de leur digitalisation et n’ont pas pu améliorer leur croissance en raison d’un manque de maturité numérique.

« Un modèle opérationnel axé sur le numérique est indispensable pour les entreprises du nouvel ordre mondial. À mesure que les économies évoluent, la confiance et la sécurité sont au cœur de la compétitivité et de l’agilité des entreprises en quête de croissance. L’ampleur de la numérisation sera le nouveau baromètre du succès des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d’activité », a déclaré A.S Lakshminarayanan, directeur général et PDG de Tata Communications.

Le rapport « Leading in a Digital-First World » identifie très clairement les lacunes et les solutions pour les entreprises dans leurs parcours de transformation numérique, dans trois domaines :

• S’engager en faveur d’un modèle opérationnel axé sur le numérique : 44 % des entreprises n’ont pas réussi à fournir un modèle opérationnel axé sur le numérique pour leur écosystème. Pour résoudre ce problème, les avantages de la transformation numérique obligent les organisations à aller bien au-delà du transfert de certains processus industriels. Ils ont besoin d’un modèle opérationnel numérique cohérent qui, au fil du temps, réinvente chaque canal, processus et offre de service de base pour maximiser les opportunités qu’offrent la digitalisation.

• Créer des expériences utilisateur de qualité grâce à un écosystème hyperconnecté : 91 % des entreprises admettent qu’elles ne sont pas en mesure de fournir des expériences numériques de haute qualité à leurs clients, employés et partenaires commerciaux. Ils reconnaissent n’avoir qu’un patchwork de stratégies et de processus numériques différents dans leurs organisations. Pour progresser dans la chaîne de valeur, une stratégie avant tout numérique axée sur l’agilité, le contrôle et la sécurité est essentielle. Les entreprises doivent s’éloigner des processus hérités et adopter « l’hyperconnexion » et offrir une collaboration de haute qualité, sécurisée et sans friction pour toutes les parties prenantes dans l’ensemble de l’écosystème.

• La sécurité et la confiance sont au cœur des entreprises axées sur le numérique : 49 % des entreprises affirment que la cybersécurité est l’aspect le plus important de leur stratégie numérique pour faire évoluer leur offre et 34 % considèrent que leur modèle d’exploitation n’est pas assez agile. Ce constat représente un obstacle dans leur capacité à innover et à s’adapter plus rapidement que leurs concurrents. Alors que les cybermenaces et les exigences réglementaires occupent une place centrale dans le nouvel ordre économique, les entreprises doivent continuer à gagner la confiance de leurs clients, rester vigilantes et investir de manière proactive pour protéger toutes les parties prenantes.

Comme l’indique le rapport, le passage actuel aux modèles opérationnels axés sur le numérique constitue un moment décisif dans l’évolution des entreprises et dans la refonte d’un nouveau monde. Une stratégie axée sur le numérique permet des expériences sécurisées, connectées et numériques. Plus tôt les organisations achèvent leur transformation numérique jusqu’à maturité, plus elles seront susceptibles de faire face avec succès à la nouvelle ère.