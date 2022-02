Etix Everywhere ouvre un 3e data center sur Nantes

février 2022 par Marc Jacob

Construit en 2018 et situé à moins de 5 kilomètres d’Etix Nantes #1, ce nouveau data center permettra d’offrir aux Clients présents sur son site de St-Herblain une capacité d’extension importante avec deux salles IT de 196 baies – 450 m2, soit une capacité IT totale de 1 200 kVA. Etix Everywhere a d’ailleurs investi dans deux tracés de 144 fibres noires pour interconnecter de manière transparente Etix Nantes #1 et Etix Nantes #3 et offrir une offre très compétitive de dual site sur le plus important campus virtuel dans l’Ouest. Grâce à la combinaison de ce campus et du site Etix Nantes #2 à 20 km au Nord Est sur la métropole nantaise, Etix Everywhere peut accompagner les entreprises locales et nationales dans la sécurisation de leur système d’information avec des solutions de PCA/PRA.