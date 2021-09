Etienne Pernot rejoint Efrei Paris au poste de Directeur Recherche et Valorisation

septembre 2021 par Marc Jacob

Depuis octobre 2019, Etienne Pernot intervient à Efrei Paris pour le cours de Management pour les Master 2. Septembre 2021 : il intègre l’école au poste de Directeur Recherche et Valorisation. Son cursus, alliant tout à la fois un parcours dans la recherche, une approche concrète en entreprise et une appétence pour l’enseignement, lui permet de rassembler les différents acteurs d’Efrei Paris pour mettre en lumière la recherche sur le campus et son rôle central dans la pédagogie de l’école.