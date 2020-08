Êtes-vous surs d’être en sécurité une fois arrivé à votre hôtel ?

août 2020 par Florent Embarek, Regional Sales Director - Southern & Eastern Europe chez BlackBerry

Il va sans dire que voyager peut parfois être une entreprise mouvementée. Entre la planification, la réservation, et le déplacement en lui-même, voyager peut être très éprouvant. La dernière chose dont vous avez besoin est de vous soucier d’être la cible d’un possible hacker une fois arrivé à votre hôtel.

Les hôtels deviennent une cible de plus en plus courante et lucrative pour les cybercriminels, non seulement en raison de l’utilisation de réseaux parfois mal sécurisés mais aussi de par la démocratisation du recours à l’IoT pour l’équipement des chambres (serrure électronique, télévision connectée, etc.). En fonctionnant comme un point de vente classique (facturation, transactions, installations, etc.), il est facile pour les pirates de dérober les données personnelles et financières des clients de n’importe quel hôtel. Il suffit de se remémorer le cas Marriott (fin 2019) et ses 383 millions de données clients dérobées pour se rendre compte de l’ampleur de la menace. Mais l’ensemble des entreprises du secteur hôtelier redoutent les attaques, d’autant plus que 74% d’entre elles déclarent ne pas avoir mis en place de protection contre la violation de données. Pourtant, près d’un tiers des dirigeants d’établissements hôteliers pensent qu’ils perdraient définitivement des clients si leurs données venaient à être subtilisées.

Les déplacements professionnels, qu’ils soient sur le territoire français ou à l’international, sont de plus en plus rependus, amenant ainsi les employés à travailler régulièrement depuis les hôtels. Même si la crise a réduit la cadence, cette tendance n’est pas prête de s’arrêter. Le danger, invisible et souvent négligé, réside dans les portes dérobées des réseaux hôteliers ainsi que dans les dispositifs intelligents intégrés que les pirates informatiques peuvent facilement exploiter pour voler des données personnelles, industrielles ou d’entreprises. Il est évidemment crucial pour les hôtels de sécuriser tous leurs dispositifs connectés, mais les données ci-dessus démontrent bien qu’une majorité d’entre eux n’ont pas de moyens de défense concrets en matière de cybersécurité pour repousser les pirates et assurer la sécurité des données de leurs clients.

De plus, même si le numérique a maintenant une place de choix dans l’univers hôtelier, les professionnels du secteur ne donnent pas toujours la priorité à la mise en place des bonnes pratiques nécessaires à un environnement cybernétique sain. En effet, afin d’améliorer continuellement l’expérience clients, les gérants d’hôtels préfèrent opter pour des technologies dont les visiteurs pourront tirer profit sur le court terme, comme l’installation d’assistants vocaux ou encore de la reconnaissance biométrique par exemple, plutôt que de s’assurer de proposer un réseau Wi-Fi plus sécurisé.

Un enjeu majeur, mais pas une fatalité

L’adoption de l’IoT apporte de nombreux bénéfices mais elle ouvre indéniablement de nouvelles brèches de sécurité. Cependant, une solution dédiée peut aider à l’authentification de ces dispositifs pour garantir la sécurité et la protection des données tout en établissant un sentiment de confiance chez les clients. On pourrait penser que seuls les hôtels devraient avoir la responsabilité d’assurer la sécurité. Cependant, les voyageurs, voire leurs employeurs lorsqu’il s’agit de voyages d’affaires, doivent prendre conscience de l’importance de la gestion et de la sécurité des dispositifs mobiles et objets connectés qu’ils seraient amenés à connecter au réseau Wi-Fi d’hôtels.

La situation est grave, à tel point que certains professionnels en cybersécurité conseillent carrément à leurs clients de ne plus utiliser de dispositifs – personnels comme professionnels, lors de leurs déplacements. Mais cela n’est pas une fatalité, car, avec les bonnes solutions, il est possible de voyager en toute sécurité tout en restant productif.

Pour les entreprises sujettes à de nombreux déplacements professionnels, des solutions permettant d’assurer la sécurité des employés et des données commerciales essentielles existent. Celles-ci offrent notamment des services sécurisés (messagerie, appels, etc.) sur n’importe quel appareil - des smartphones aux ordinateurs portables, mettent en place un cryptage de bout en bout et des politiques de confidentialité robustes. Ainsi, les employés bénéficieront d’un degré de sécurité optimal même en se connectant sur le réseau Wi-Fi public d’un hôtel.

L’industrie hôtelière commence à donner une plus grande importance à la cybersécurité et à la gestion des terminaux. Il est indispensable que les clients n’aient pas à se soucier de leur sécurité quand ils séjournent dans les différents établissements. Des solutions existent pour aider les hôtels à sécuriser leurs réseaux, renforcer leurs dispositifs IoT et à limiter les failles. L’hospitalité de ces établissements sera à son paroxysme lorsque les clients auront une expérience utilisateur fluide et qu’ils seront convaincus d’être en sécurité, aussi bien physiquement que numériquement.