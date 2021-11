Escroqueries de fin d’année : cinq conseils de la part de Veeam pour éviter d’en être victime

novembre 2021 par Gil Vega, Chief Information Security Officer chez Veeam®Software

Gil Vega, Chief Information Security Officer chez Veeam®Software rappelle que la période de fin d’année est particulièrement propice à une augmentation de la fraude et de la cybercriminalité et que « 1 personne sur 4 a été victime d’une escroquerie au cours des dernières fêtes. » En effet, les escrocs savent que pendant ces périodes de course aux bonnes affaires, vigilance et précautions sont mises de côté.

La première étape est de savoir repérer ces escroqueries, qui peuvent prendre différentes formes, comme de fausses notifications de livraison, de faux sites internet et revendeurs, de fausses cartes et bons cadeaux, de fausses œuvres caritatives ou encore de fausses offres de voyage. Les escrocs ciblent leurs victimes à l’aide de contenus adaptés à la saison et conçus spécifiquement pour paraître aussi authentiques et attractifs que possible.

Face à ces escroqueries, Gil Vega présente la marche à suivre pour se protéger ainsi que ses proches, avec plusieurs conseils pratiques et simples à appliquer :

Rester sur ses gardes : se montrer prudent face à des événements inattendus, des requêtes urgentes qui jouent avec les émotions ou des offres alléchantes, et toujours vérifier deux fois l’URL du site sur lequel on navigue.

Faire ses recherches : En cas de premier achat sur un site ou à un vendeur, il faut toujours prendre quelques minutes pour faire des recherches avant de cliquer sur le bouton « Acheter », pour déterminer si l’entreprise jouit d’une bonne réputation à l’aide de sites d’évaluation comme Trust Pilot. Il est également important de prendre le temps de lire la description complète des articles sélectionnés en vue de l’achat. En 2020, certains clients eBay très déçus ont reçu des photos de la dernière console PS5 au lieu de la console elle-même. Les acheteurs pressés n’avaient pas lu la description, qui précisait un détail crucial : seule la photo de la console était disponible à la vente, et non la console elle-même.

Choisir les bons modes de paiement : Les cartes de crédit offrant souvent une meilleure protection contre la fraude, il ne faut pas hésiter à avoir recours à une carte virtuelle, liée au même compte, mais qui possède un numéro différent de la carte habituelle. Dans la mesure du possible, il est préférable de n’utiliser qu’une seule carte pour ses achats en ligne et de limiter sa capacité de crédit. Un autre moyen de se protéger consiste à passer par un site de paiement de confiance, tel que PayPal, pour ne pas partager le numéro de carte et pouvoir s’adresser à un autre interlocuteur pour contester les achats si la situation se complique.

Paramétrer des alertes sur ses comptes bancaires : en cas de fraude, les alertes ainsi paramétrées sur les comptes permettront de s’en apercevoir plus rapidement afin de minimiser les dégâts potentiels.

Le faire savoir : Informer ses proches de l’existence de ces escroqueries et leur expliquer les quelques étapes à suivre afin de se protéger. Cela pourrait bien être le plus beau cadeau à faire cette année !