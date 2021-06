Ericsson lance Ericsson Private 5G

juin 2021 par Marc Jacob

Ericsson lance Ericsson Private 5G, une nouvelle solution qui offre une connectivité 4G LTE et 5G Stand Alone (SA) sécurisée et ciblant notamment l’industrie manufacturière, l’industrie minière et de transformation, l’offshore et les fournisseurs d’énergie, ainsi que les ports et les aéroports.

Ericsson Private 5G optimise et simplifie les opérations commerciales grâce à une gestion réseau basée sur le cloud. Il permet de conserver sur site les données sensibles, dispose de mises à niveau sans temps d’arrêt et garantit des performances élevées grâce à des accords de niveau de service (SLA).

Il s’installe facilement en quelques heures sur n’importe quel site et peut être adapté pour prendre en charge de plus grandes zones de couverture, davantage d’appareils et une plus grande capacité si nécessaire. Le produit est conçu pour être flexible et supportera différentes configurations de déploiement, en fonction des exigences, pour répondre à des besoins variés. Les entreprises pourront gérer leurs réseaux et s’intégrer aux systèmes informatiques et télématiques via une API ouverte.

Ericsson Private 5G s’appuie sur la technologie radio 4G/5G et le cœur dual mode d’Ericsson, permettant une grande variété de cas d’usage dans les bâtiments ou en environnement extérieur, tout en s’intégrant bien aux opérations, aux appareils et aux applications. Ainsi, les entreprises peuvent améliorer leur productivité, donner plus de valeur à leurs clients et offrir de meilleurs environnements de travail à leurs employés.

Parmi les cas d’usage innovants, citons le suivi des actifs et l’automatisation en temps réel pour améliorer la productivité dans les entrepôts, ainsi qu’un jumeau numérique qui peut aider à optimiser les opérations de fabrication. Des inspections de qualité efficaces peuvent également être réalisées via la réalité augmentée ou des drones de surveillance intelligents pour accroître la sécurité des travailleurs, en particulier dans les environnements potentiellement dangereux tels que les ports et les mines.

Ericsson dispose déjà d’un historique important de déploiements opérationnels de réseaux privés 4G et 5G avec des clients du monde entier. Ericsson Private 5G s’appuie sur le succès de ce portefeuille de solutions ainsi que sur les enseignements tirés des déploiements et de projets tels que le 5G-Industry Campus Europe.