Equinix permet d’accéder au service cloud Microsoft Azure ExpressRoute

décembre 2019 par Marc Jacob

Equinix, Inc. annonce la disponibilité d’une connectivité privée aux services cloud Microsoft Azure ExpressRoute sur de nouveaux marchés EMEA au sein de ses datacentres Equinix International Business Exchange™ (IBX®) régionaux. Cette expansion à Francfort, Genève, Milan, Stockholm et Zurich s’inscrit dans le cadre de l’intégration avec Microsoft Azure ExpressRoute, et permet d’étendre le service à 26 zones métropolitaines dans le monde entier – dont 8 en région EMEA.

Pour soutenir l’adoption croissante du cloud en entreprise, il est essentiel d’améliorer l’accès à ces services. Selon les résultats d’une récente enquête indépendante commandée par Equinix, le cloud est désormais le principal facteur incitant les entreprises à s’orienter vers des partenaires. Ainsi, près de la moitié (48 %) des responsables informatiques interrogés en zone EMEA se s’appuient sur de tels acteurs pour accéder à des services cloud.

L’accès direct à une rampe de lancement vers le cloud via un nœud déployé en périphérie de réseau est le moyen le plus efficace pour obtenir des garanties en matière de fiabilité, assurer des performances cohérentes et optimales, et profiter d’un maximum de rendement. À partir du premier trimestre 2020, les clients d’Equinix pourront accéder directement à Azure ExpressRoute depuis 5 zones métropolitaines supplémentaires et sans limite de débit – soit le même service qu’Equinix propose actuellement pour l’offre Microsoft sur 20 autres marchés.

• Equinix est un fournisseur leader de points d’échange vers Microsoft Azure ExpressRoute. Le service combiné est disponible par le biais de connexions locales ou à distance sur 26 marchés du monde entier (des déploiements sont en cours à Milan et Zurich). Les métropoles concernées sont Amsterdam, Atlanta, Chicago, Dallas, Dublin, Francfort, Genève, Hong Kong, Londres, Los Angeles, Melbourne, Miami, Milan, New York, Ōsaka, Paris, São Paulo, Seattle, la Silicon Valley, Singapour, Stockholm, Sydney, Tokyo, Toronto, Washington D.C. et Zurich.

• L’accès privé disponible via Equinix permet à Microsoft d’offrir les capacités uniques du cloud hybride : services d’applications ; gestion de la production et des identités ; services de données, de sauvegarde et de récupération ; et services d’infrastructures (réseaux virtuels, gestion du trafic, etc.). Les clients bénéficient ainsi d’un service alliant performances réseau plus prévisibles, flexibilité et fiabilité. Ils peuvent ainsi mettre en œuvre des capacités de connectivité privée et déployer des stratégies basées sur des clouds hybrides extensibles – un objectif difficile à atteindre avec l’Internet public ou des réseaux WAN classiques.

• La disponibilité d’une connectivité directe et privée à des fournisseurs de services cloud stratégiques tels que Microsoft est un atout essentiel à l’heure où la tendance aux transformations numériques entraîne une hausse de la demande en matière de services numériques localisés à la frontière. Selon la 3e édition du Global Interconnection Index (une étude de marché annuelle publié par Equinix), le cas le plus fréquent d’utilisation de la bande passante d’interconnexion concerne l’interconnexion entre plusieurs fournisseurs de services réseau sur plusieurs emplacements en périphérie – un phénomène qui devrait être 4 fois plus fréquent d’ici 2022.