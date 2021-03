Equinix ouvre son premier datacentre à Bordeaux

mars 2021 par Marc Jacob

Equinix, Inc. annonce l’ouverture prochaine de son premier datacentre à Bordeaux au 3e trimestre 2021. Grâce à des liaisons directes par fibre optique vers ses sites International Business Exchange™ (IBX®) parisiens, ce nouveau datacentre (baptisé BX1) permettra aux entreprises internationales et aux collectivités locales situées en Nouvelle-Aquitaine de se connecter directement et de façon sécurisée aux acteurs de l’économie mondiale par l’intermédiaire d’écosystèmes numériques complets.

Offrant des options de connectivité supplémentaires au marché, BX1 sera le hub de connectivité du nouveau câble sous-marin AMITIE. Celui-ci reliera la France aux États-Unis et au Royaume-Uni, et créera ainsi une nouvelle passerelle européenne pour soutenir le trafic de données entre les États-Unis et l’Europe.

La pandémie de COVID-19 a révélé toute l’importance des technologies numériques. Du télétravail à la hausse de l’automatisation et de la collaboration, les innovations technologiques ont permis de respecter les restrictions, mais aussi de saisir de nouvelles opportunités. En effet, la transformation numérique bouleverse les industries du monde entier. Selon le Forum économique mondial, la contribution du numérique au PIB mondial sera de 60 % en 2022, et on estime que 70 % de la valeur nouvellement créée au cours des dix prochaines années sera basée sur les plateformes numériques. Cependant, tout ceci dépendra de la capacité à traiter des données et à créer des synergies entre entreprises au sein d’infrastructures physiques implantées au plus près des utilisateurs.

Stratégiquement située dans le Sud-Ouest de la France, près de la côte Atlantique, Bordeaux s’affirme comme une nouvelle zone clé du numérique sur la carte de la connectivité mondiale. Pionnière du concept de ville intelligente, cette agglomération a attiré une forte concentration de start-ups, et accueille des industries de pointe dans les secteurs de l’aérospatiale ou encore de l’optique. Elle héberge également une communauté florissante d’entreprises internationales et locales à la recherche d’une faible latence, d’une meilleure bande passante et d’une connectivité renforcée avec des fournisseurs de services réseau, de contenu et de cloud de premier plan, afin d’établir et de développer leurs activités.

BX1 viendra donc soutenir ce hub numérique. En outre, grâce à l’accès à Platform Equinix®, les entreprises bénéficieront d’une variété de fonctionnalités et de services hautement interconnectés, et pourront ainsi relier leur infrastructure numérique centrale au monde entier.

• BX1 sera le premier datacentre neutre implanté à Bordeaux. Véritable hub de connectivité, le centre offrira aux clients des services d’hébergement d’infrastructures et d’interconnexion sécurisés et résilients, ainsi que l’opportunité de profiter des riches écosystèmes numériques hébergés sur les sites parisiens d’Equinix viaEquinix Fabric™.

• Grâce à plus de 220 centres répartis sur cinq continents, Platform Equinix permet aux entreprises sur le territoire français de se connecter rapidement et en toute simplicité aux marchés professionnels les plus importants au monde, y compris à des centres financiers et à des passerelles menant vers des économies émergentes. BX1 est une nouvelle preuve de l’engagement d’Equinix pour aider les entreprises à rivaliser plus efficacement à l’échelle française et internationale, et à renforcer ainsi la position de la France dans l’économie numérique mondiale.

• Le datacentre possède un design modulaire (flexible, ingénieux et rapidement ajustable). Cette caractéristique permet de prendre en charge une multitude de configurations et de déployer un modèle commun sur différentes régions. Le site devrait offrir une surface dédiée à l’hébergement d’infrastructures avoisinant les 3 000 m² carrés.

• BX1 a été conçu conformément à des normes environnementales internationales et viendra compléter un portefeuille de datacentres figurant parmi les plus performants au monde en matière d’efficacité énergétique. En effet, la consommation d’énergie du bâtiment reposera à 100 % sur des énergies renouvelables. En outre, sa plateforme énergétique découplée prendra en charge plusieurs sources d’énergie, tout en offrant un stockage d’énergie plus écoresponsable et davantage de résilience. Equinix est déterminé à proposer des infrastructures durables, et reçoit chaque année la médaille d’argent EcoVadis depuis 2017. L’entreprise a également récemment reçu l’évaluation la plus élevée à l’issue de sa première participation à l’enquête Committed to Sustainability du DPP évaluant son engagement sur le plan du développement durable, ainsi que la note de A- de la part du Carbon Disclosure Project (CDP) pour son impact sur l’environnement. Enfin, l’entreprise s’est jointe aux fournisseurs européens d’infrastructures cloud et de datacentres, ainsi qu’à différentes associations professionnelles européennes, afin de former le Pacte de neutralité climatique dans le cadre d’une Initiative d’autorégulation lancée par les opérateurs de datacentres.