Equinix nommé leader du premier rapport mondial d’IDC portant sur le marché des services d’hébergement d’infrastructures et d’interconnexion

janvier 2020 par Patrick LEBRETON

Equinix, annonce être reconnu en tant que leader dans le rapport IDC MarketScape portant sur le marché des services d’hébergement d’infrastructures et d’interconnexion (doc #US4517419, décembre 2019). Cette évaluation s’intéresse à neuf fournisseurs majeurs de services d’interconnexion dans le monde, et étudie leurs fonctionnalités actuelles et à venir, dans l’objectif d’offrir une analyse complète des besoins des entreprises.

Ce rapport constitue la toute première évaluation du marché des fournisseurs de services d’hébergement d’infrastructures et d’interconnexion basée sur le modèle IDC MarketScape. Il représente une étape majeure dans l’évolution de l’industrie des datacentres et de la mise en réseau, et reflète la demande actuelle en matière de services d’hébergement d’infrastructures et d’interconnexion.

La reconnaissance d’Equinix en tant que leader au sein de ce premier rapport témoigne de toute la valeur de l’offre Platform Equinix®, et met en lumière les avantages qu’Equinix estime avoir sur ses concurrents.

Principaux faits de l’annonce

À l’issue de l’évaluation, Equinix a été nommé leader mondial des services d’hébergement d’infrastructures et d’interconnexion. Le rapport met notamment en avant les éléments suivants :

Évolution : Equinix bénéficie de perspectives de croissance encourageantes, est idéalement placé pour tirer parti des innovations informatiques à venir dans les prochaines années.

Innovation : Equinix a été reconnu pour la valeur intrinsèque de Platform Equinix, pour sa valeur compétitive par rapport à celle de ses concurrents, ainsi que sa stratégie d’investissement et ses antécédents solides en matière d’innovation.

Développement durable : Equinix est reconnu comme leader dans l’utilisation de sources d’énergie renouvelables et d’innovations en matière de développement durable. L’entreprise a été le premier fournisseur de datacentres à publier un rapport sur sa politique environnementale, sociale et de gouvernance basé sur les normes de la Global Reporting Initiative, et s’est également donné pour objectif de mettre en œuvre une stratégie axée sur l’utilisation d’énergies entièrement propres et renouvelables. L’entreprise a adopté l’approche VPPA (axée sur la signature d’un contrat de fourniture d’électricité dite « virtuelle ») pour l’achat à grande échelle d’énergies renouvelables, et publie chaque année des rapports sur ses efforts et ses succès en matière de développement durable sur le site dédié

Selon les conclusions du rapport IDC MarketScape, Equinix représente une bonne option pour les multinationales ou les fournisseurs de services ayant besoin de supprimer la distance entre utilisateurs, services cloud, partenaires et clients en périphérie de réseau afin de répondre aux exigences de haute performance et faible latence liées au numérique. À l’heure où les organisations transforment leur architecture pour s’y préparer, le cabinet IDC recommande donc Equinix aux entreprises qui cherchent à optimiser leur réseau, à se développer sur différents emplacements stratégiques, à simplifier l’accès au multicloud hybride, à distribuer leurs contrôles de sécurité pour gérer les risques, ou à distribuer leurs données et processus analytiques afin d’optimiser leurs besoins en matière d’edge computing.