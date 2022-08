Equinix nomme Scott Crenshaw au poste de Vice-Président Exécutif et Directeur Général des services numériques

août 2022 par Marc Jacob

Equinix, Inc. annonce la nomination de Scott Crenshaw au poste de Vice-Président exécutif et Directeur Général des services numériques.

À ce poste, nouvellement créé, Scott Crenshaw pilotera la croissance et la stratégie de la suite de services numériques d’Equinix, comprenant notamment Equinix Fabric™, Equinix Metal® et Network Edge. Il sera responsable du développement du portefeuille de services numériques et des équipes d’ingénieurs associées à ces offres.

Les équipes produits Internet Exchange®, Equinix Metro Connect®, Equinix Internet Access et Equinix Precision Time® seront également sous sa direction.

La nomination de M. Crenshaw intervient alors que les entreprises du monde entier continuent de faire confiance à Equinix pour leurs besoins critiques en matière d’infrastructure numérique, notamment la possibilité d’exploiter le portefeuille de solutions de colocation interconnectée d’Equinix, leader sur le marché, par le biais de solutions virtuelles, as a Service et edge.

Informations clés sur le parcours de Scott Crenshaw :

• Scott Crenshaw rejoint Equinix après avoir travaillé pour Concourse Labs, où il a occupé le poste de PDG et, auparavant, celui de Président et de COO. Dans son dernier rôle, il a notamment permis aux grandes entreprises d’accélérer leur transformation numérique en automatisant la sécurité et la conformité du cloud.

• Préalablement chez Rackspace Technology, Inc, en tant que Vice-Président Exécutif et Directeur Général du cloud privé, il a dirigé la croissance de l’activité Private Cloud as a Service de Rackspace, qui a atteint un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de dollars, ainsi que l’introduction de services hybrides et multiclouds inédits pour les entreprises.

• Chez Red Hat Software, Scott Crenshaw était chargé de l’unité commerciale Linux et a lancé l’unité commerciale Cloud de la société. En tant que Vice-Président et Directeur Général, il a joué un rôle déterminant dans la transformation de l’entreprise, qui a acquis le statut d’acteur majeur dans le domaine des infrastructures modernes de cloud computing et des plateformes pour développeurs.

• Scott Crenshaw a occupé d’autres postes de direction chez Verisign, Acronis, NTRU et Datawatch Corporation.

• Co-inventeur de sept brevets américains, il a également été membre du conseil d’administration de BluVector Inc. et de Cloud Technology Partners, Inc.

• Scott Crenshaw est titulaire d’une licence en informatique de l’université d’État de Caroline du Nord et d’un MBA du Massachusetts Institute of Technology, où il était titulaire d’une bourse Sloan.