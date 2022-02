Equinix lance Network Edge dans cinq nouveaux marchés européens, dont la France

février 2022 par Marc Jacob

Equinix, Inc. a étendu ses Services Network Edge à cinq nouveaux marchés européens, dont la France, la Finlande, l’Irlande, l’Italie et la Suède.

Network Edge permet à toute entreprise d’établir une présence là où elle n’est pas déjà implantée et de traiter les données au plus près de l’utilisateur sans avoir à déployer un datacentre physique. En ajoutant Network Edge à cinq marchés clés, Equinix permet aux entreprises qui souhaitent déployer ou étendre leurs services dans ces pays de s’interconnecter aux entreprises de toute l’Europe sans dépenses excessives en matériel.

Network Edge est une passerelle vers le plein potentiel de Platform Equinix® pour les entreprises qui utilisent ce service. Ainsi, toute entreprise qui souhaite établir une présence virtuelle pourra le faire en déployant la virtualisation des fonctions réseau (NFV) de plusieurs fournisseurs, en connectant leurs chaînes d’approvisionnement numériques à Equinix, tout en mettant à l’échelle leur infrastructure informatique et réseau en quelques minutes.

La pandémie de COVID-19 a mis l’accent sur la nécessité de rapprocher les données de l’utilisateur, les entreprises et les travailleurs du monde entier s’adaptant à un environnement de travail hybride. Le déploiement d’une présence géographique traditionnelle centrée sur le matériel prend du temps et coûte cher, et de nombreuses entreprises réévaluent déjà le déploiement de leurs bureaux traditionnels. Selon l’enquête 2020-21 Global Tech Trends d’Equinix, 47 % des décideurs informatiques dans le monde ont déclaré avoir accéléré leurs plans de transformation numérique en raison de la pandémie. Une majorité significative (60 %) des personnes interrogées dans toutes les régions a également déclaré que la pandémie les a obligés à revoir leur stratégie informatique.

Pour réussir dans leurs parcours de transformation numérique, les entreprises internationales ont besoin d’infrastructures informatiques modernes à proximité des services numériques et de la possibilité de se connecter en toute sécurité avec de multiples partenaires dans divers écosystèmes commerciaux à travers le monde. Les clients d’Equinix bénéficient déjà de la disponibilité de Network Edge dans le monde entier, et cette dernière annonce portera le nombre de pays utilisant ce service à plus de 25 marchés, sur quatre continents. Dans la région EMEA, Network Edge est déjà déployé au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Espagne. En ajoutant cinq pays supplémentaires au portefeuille Network Edge, Equinix renforce encore les opportunités pour des milliers de clients existants et potentiels.

Network Edge permet de sélectionner, configurer et connecter en temps réel des dispositifs de réseau et de sécurité provenant des principaux fournisseurs mondiaux, notamment Cisco, Juniper Networks et Palo Alto, entre autres. Network Edge est entièrement intégré à Equinix Fabric, le service mondial d’interconnexion à la demande, compatible SDN, désormais disponible dans les datacentres Equinix de la région EMEA. Ces services nouvellement disponibles offrent aux entreprises de toute l’Europe la possibilité de faire évoluer leurs activités en réponse à la demande numérique.