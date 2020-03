Equinix finalise le rachat de Packet

mars 2020 par Marc Jacob

Dans le cadre de cette transaction d’une valeur de 335 millions de dollars, l’entité connue jusqu’ici sous le nom de Packet poursuivra ses activités en tant que « Packet, une société Equinix ». Elle continuera à développer de nouvelles solutions pour sa clientèle d’entreprises en combinant sa technologie leader d’automatisation du bare metal avec les riches écosystèmes, la couverture mondiale et la structure d’interconnexion de Platform Equinix®. Zachary Smith, ancien CEO de Packet, exercera quant à lui la fonction de directeur général de la division bare metal.

En tirant parti de l’offre de services innovante et orientée développeurs de Packet pour accélérer le développement de sa propre solution bare metal, Equinix entend créer des solutions avancées permettant aux entreprises de déployer rapidement une infrastructure numérique à l’échelle mondiale, avec des performances différenciées et une solide intégration au cloud public. Les entreprises pourront ainsi opter pour le mode de consommation physique ou virtuel de leur choix, et profiter plus aisément de la couverture mondiale, de l’interconnexion globale et de l’intégration totale essentielles à leurs activités.

Principaux faits de l’annonce

• Les organisations les plus visionnaires, de plus en plus conscientes qu’elles auront besoin de vitesse, d’agilité, de contrôle et de flexibilité pour assurer la gestion de leurs charges de travail en environnements multi-cloud hybrides, adoptent des architectures multi-cloud hybrides et edge comme infrastructures de référence.

• Le bare metal est une nouvelle catégorie d’infrastructure numérique qui permet aux entreprises de déployer les charges de travail sur du matériel sécurisé, non mutualisé, et distribué à des fins de proximité et de performance. Axée sur l’automatisation du seul matériel, cette approche offre la possibilité de sélectionner et de déployer le système d’exploitation ou logiciel de virtualisation de son choix dans des environnements multi-cloud hybrides. Grâce à sa technologie propriétaire, Packet, leader reconnu du bare metal as a service, automatise les serveurs et réseaux physiques sans avoir recours à la virtualisation ou au modèle du multi-hébergement.

• Ce « matériel nu » as a service permet de déployer rapidement une infrastructure physique en périphérie de réseau. Ainsi, grâce à la solution combinant les technologies d’Equinix et de Packet, les entreprises et leurs prestataires pourront créer et déployer des services à faible latence en périphérie, en s’appuyant sur leurs propres infrastructures physiques ou sur un modèle de consommation à la demande afin de réduire leurs dépenses d’investissement et leurs besoins en ressources.

• Cette offre permettra également aux partenaires fournisseurs de services cloud d’Equinix d’accélérer leurs déploiements d’environnements cloud hybrides et d’accroître la consommation de leurs services, en réduisant leurs délais de lancement et en ouvrant la porte à de nouvelles approches réunissant cloud public et infrastructure privée.