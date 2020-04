Equinix annonce une expansion de ses services d’interconnexion dans la zone EMEA

avril 2020 par Marc Jacob

Equinix, Inc. annonce une des plus vastes expansions jamais entreprises sur sa Structure Equinix Cloud Exchange™ (ECX Fabric™). Cette dernière se voit ainsi étendue à 7 nouveaux marchés de la zone EMEA afin d’aider les organisations internationales à simplifier leurs infrastructures hybrides et multicloud. Grâce à la disponibilité du service leader d’interconnexion à Barcelone, Bruxelles, Genève, Istanbul, Lisbonne, Sofia, et Hambourg au 2e trimestre 2020, les entreprises et fournisseurs de services peuvent désormais s’interconnecter de façon transparente au riche écosystème de clouds, réseaux, partenaires et clients essentiel à leurs activités numériques.

Les responsables informatiques du monde entier doivent s’adaptent à un monde de plus en plus dynamique, notamment à la pression de la concurrence, aux besoins croissants de leurs clients, à la mondialisation, ainsi qu’aux problématiques posées par le COVID-19. Pour y parvenir, nombre d’entre eux choisissent d’accélérer leurs efforts de transition numérique et continuent de privilégier l’adoption de solutions hybrides et multicloud. Face à cette transformation du marché, Equinix étend son service en EMEA afin d’aider ces entreprises à simplifier leurs déploiements d’environnements multicloud hybrides, et à profiter de nouvelles opportunités d’interconnexion sur Platform Equinix®.

Conçu pour soutenir les initiatives de transformation numérique, ECX Fabric est un service d’interconnexion mondial disponible sur 45 marchés stratégiques. Il permet aux organisations d’échanger leurs données à la demande et entre zones métropolitaines par le biais de connexions privées. Les entreprises et les fournisseurs de services réseau / cloud peuvent ainsi développer leurs activités en continu, selon le rythme imposé par l’économie numérique.

Accessible sur plus de 35 marchés, le service offre une évolutivité, une agilité et une connectivité de premier plan grâce à un portail en libre-service ou à des API. Les clients de tous ces marchés peuvent ainsi créer et gérer des connexions disponibles sur demande de façon homogène à l’échelle mondiale, via un seul port. Avec l’expansion du service de Lisbonne à Istanbul, Equinix aide les entreprises numériques à accroître leur couverture mondiale en leur fournissant un accès étendu aux écosystèmes nécessaires pour développer leurs activités.

Principaux faits de l’annonce

• À l’heure où les transformations numériques alimentent le besoin en infrastructures multicloud, virtualisées et disponibles à la demande, les organisations internationales utilisent des connexions virtuelles pour toucher de nouvelles régions. ECX Fabric soutient cette évolution vers l’adoption du multicloud en connectant ces infrastructures distribuées et les écosystèmes numériques de façon directe, sécurisée et dynamique à l’échelle mondiale, tout cela grâce à la plateforme Equinix.

• Platform Equinix est une plateforme dynamique de datacentres et d’interconnexion essentielle pour toute entreprise déployant une infrastructure multicloud hybride en périphérie de réseau. Grâce à une couverture mondiale de plus 200 centres International Business Exchange™ (IBX®), l’offre dispose d’une proportion de tremplins vers le cloud public très élevée, ainsi que du plus grand nombre d’écosystèmes interconnectés physiquement et virtuellement. • ECX Fabric permet de rationaliser l’accès aux principaux fournisseurs de services cloud tels qu’Amazon Web Services, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure et Google Cloud sur Platform Equinix grâce à une interconnexion mondiale et définie par logiciel. Fort de plus de 2 000 clients reliant leur infrastructure à plus de 600 autres participants sur la plateforme Equinix, le service permet aux principales entreprises numériques de la planète de se connecter au cloud.

• Grâce à l’ajout de sept nouveaux marchés en EMEA, ECX Fabric sera désormais disponible sur 45 points stratégiques sur le continent américain, en Europe et dans la région Asie-Pacifique – Amsterdam, Atlanta, Barcelone, Boston, Bruxelles, Canberra, Chicago, Culpeper, Dallas, Denver, Dublin, Düsseldorf, Francfort, Genève, Hambourg, Helsinki, Hong Kong, Houston, Istanbul, Lisbonne, Londres, Los Angeles, Madrid, Manchester, Melbourne, Miami, Milan, Munich, New York, Osaka, Paris, Perth, Seattle, São Paulo, la Silicon Valley, Séoul, Singapour, Sofia, Stockholm, Sydney, Toronto, Tokyo, Varsovie, Washington D.C. et Zurich.

• Avantages pour les entreprises : L’interconnexion à la demande et définie par logiciel à la Structure Equinix Cloud Exchange offre aux entreprises l’agilité nécessaire pour tirer parti des conditions changeantes et nouvelles opportunités de leurs marchés. Via un seul port et une seule plateforme, elles peuvent rapidement se connecter aux plus vastes écosystèmes de clouds, réseaux et partenaires disponibles sur la Structure Equinix Cloud Exchange – y compris à des clouds actuellement inaccessibles par le biais de liaisons directes au sein d’un marché local. En connectant des services en local à leur infrastructure distribuée via ECX Fabric, les entreprises ont également la possibilité de résoudre les problèmes de performances de leurs applications et de répondre aux problématiques de l’expérience client numérique. Enfin, grâce à un portefeuille croissant de services Edge, elles peuvent rapidement déployer et interconnecter des fonctions de réseau virtuel à l’échelle mondiale.

• Bénéfices pour les fournisseurs de services : En faisant d’ECX Fabric une extension globale de leur infrastructure, les fournisseurs de services cloud et réseau peuvent rapidement développer leur couverture mondiale sur de nouveaux marchés et satisfaire les besoins de connectivité de leurs clients en réduisant considérablement leurs délais de lancement. La nature virtualisée de ces connexions est également idéale pour tester la demande d’un marché local avant d’y déployer une infrastructure physique. Grâce au riche écosystème accessible via Platform Equinix, les fournisseurs de services ont également la possibilité d’offrir une connectivité privée et sur demande à une multitude de fournisseurs de services cloud via ECX Fabric, ce qui permet à leurs clients de tirer davantage de valeur du cloud.

• La disponibilité d’une interconnexion privée est un atout essentiel à l’heure où la tendance aux transitions numériques entraîne une hausse de la demande en matière de services IT en périphérie de réseau. Selon la 3e édition de l’Indice mondial de l’interconnexion (GXI), une étude de marché publiée par Equinix, la capacité de bande passante installée destinée à l’interconnexion devrait dépasser les 13 300 Tbps et faire l’objet d’un taux de croissance annuelle composée de 51 % dans le monde entier d’ici 2022.