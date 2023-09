Equinix, Inc. renforce son partenariat avec Southern Cross Cables Limited

septembre 2023 par Marc Jacob

Equinix, Inc. renforce son partenariat avec Southern Cross Cables Limited afin de fournir un point d’accès d’interconnectivité, basé aux États-Unis, pour le système de câbles sous-marins Southern Cross NEXT (SX NEXT). SX NEXT exploitera la dernière architecture de station d’atterrissage de câble sous-marin (CLS) d’Equinix, ce qui permettra au fournisseur de réseau câblé d’assurer un approvisionnement rapide et de réaliser des économies de coûts.

Aujourd’hui, 99 % du trafic intercontinental de télécommunications est assuré par des câbles sous-marins à fibre optique, les 1% restants sont réalisés par des systèmes satellitaires1. Alors que la demande d’une économie numérique à faible latence continue d’augmenter, Equinix et Southern Cross s’engagent à limiter l’empreinte carbone des câbles sous-marins en concevant des solutions durables comme le recommande Sustainability Subsea Networks.

Grâce à son raccordement au centre de données LA4 Los Angeles International Business Exchange® (IBX®) d’Equinix, le câble SX NEXT offre la latence la plus faible pour le transfert de données entre l’Australie, la Nouvelle-Zélande et Los Angeles. Southern Cross et Equinix entretiennent une relation privilégiée depuis plusieurs années en raison de leur présence aux quatre coins du monde, de l’expertise de Southern Cross dans la fourniture d’infrastructures sous-marines de pointe et de son accès à des écosystèmes étendus de réseaux, de clouds et de fournisseurs de services financiers et informatiques. Le câble SX NEXT améliore les performances du réseau de l’ensemble des secteurs d’activité de la région et augmente d’environ 500 % la capacité globale de l’écosystème transpacifique existant de Southern Cross. L’entreprise australienne utilise également la plateforme Equinix® pour fournir des rampes d’accès essentielles à l’écosystème de son réseau aux centres de données SY1 et SY5 de Sydney, ainsi que SV1 et SV8 dans la Silicon Valley, et LA1 à Los Angeles.

Avec le lancement en début d’année de la capacité 400GbE (couches 1 et 2) sur le réseau Southern Cross, les clients peuvent désormais profiter des interconnexions sécurisées et à faible latence des datacentres 400G entre les principales installations d’Equinix à Sydney, en Australie, et sur la côte ouest des États-Unis.

Principaux enseignements :

L’installation de nouveaux câbles sous-marins se poursuit dans le monde entier, la transformation numérique demeurant une priorité pour les entreprises. Les 250 datacenters IBX et xScale® d’Equinix, répartis sur 71 marchés mondiaux dans 32 pays, apportent des points de présence (PoP) en périphérie des métropoles, nécessaires pour fournir une interconnexion garantissant une faible latence et permettant de supporter des volumes croissants de trafic Internet. Chez Equinix, les propriétaires/opérateurs de câbles sous-marins peuvent déployer des stations d’atterrissage de câbles et ainsi créer des passerelles entre les continents et interconnecter les entreprises du monde entier.

Equinix a remporté 50 projets de câbles sous-marins depuis 2015. Aujourd’hui, plus de 50 d’infrastructures Equinix sont compatibles avec les stations d’atterrissage de câbles, ce qui signifie que les centres de données d’Equinix sont suffisamment proches de la côte pour pouvoir prendre en charge un déploiement de ces infrastructures.

Le besoin croissant d’interconnexion entre l’Australie et les États-Unis est stimulé par la maturité grandissante de l’économie numérique australienne et à l’augmentation de la demande de services cloud, de contenus et de supports numériques, ainsi que de services de e-commerce. Les éditeurs de contenu sont les principaux consommateurs de bande passante transpacifique, avec près de 78 % de la bande passante en 20222. Cette demande croissante a débuté en 2015 ; avant cela, les fournisseurs de réseau internet détenaient la plus grande part du marché. Mais depuis, l’écart entre les deux n’a cessé de se creuser, les fournisseurs de contenu ayant poursuivi leur croissance rapide au cours des dernières années.

La demande transpacifique a progressé à un taux de croissance annuel (TCAC) de 41 % au cours des cinq dernières années, soit nettement plus que le TCAC de 26 % des fournisseurs de réseau internet. En 2021, le gouvernement australien a annoncé un investissement supplémentaire de 1,2 milliard de dollars australiens pour développer l’économie numérique du pays d’ici à 2030, notamment dans les infrastructures, les compétences, la cybersécurité, la réglementation et le marché numérique.

Selon le Global Interconnection Index (GXI) 2023, une étude de marché annuelle publiée par Equinix, la bande passante d’interconnexion mondiale - la mesure de la connectivité privée pour le transfert de données entre organisations - devrait atteindre 27 762+ térabits par seconde (Tbps) d’ici 2025, soit un TCAC de 40 % sur cinq ans, ce qui équivaut à 110 zettaoctets de données échangées chaque année, ou une bande passante suffisante pour prendre en charge plus de 50 millions de voitures autonomes échangeant chacune plus de 2 000 téraoctets (To) de données par an. Cette croissance prévue montre que les entreprises sont en train de repenser leur activité pour mettre en place des infrastructures pérennes sur des plateformes technologiques.

