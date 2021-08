Envision Virgin Racing et Palo Alto Networks annoncent un partenariat pluriannuel

août 2021 par Marc Jacob

Palo Alto Networks et Envision Virgin Racing, première au classement des équipes dans l’actuel championnat du monde de Formule E, l’ABB FIA Formula E World Championship, annonce la conclusion d’un partenariat pluriannuel. Par le biais de ce partenariat, ils ambitionnent de sensibiliser le public à leurs missions et valeurs partagées visant à construire un avenir sûr et durable.

Palo Alto Networks relève les plus grands défis actuels dans le domaine de la cybersécurité par sa culture d’innovation permanente en matière de sécurité des services cloud, de sécurité réseau et détection/remédiation sur les cybermenaces. Palo Alto Networks ouvre la voie en proposant des solutions qui aident les entreprises à simplifier leurs infrastructures de sécurité, dans un monde toujours plus connecté.

Avec ce nouveau partenariat, Palo Alto Networks devient partenaire officiel de Envision Virgin Racing ainsi que de son programme de développement durable innovant, « Race Against Climate Change », créé pour contribuer à intensifier la lutte contre le changement climatique et accélérer l’adoption de véhicules zéro émission.

Cette coopération prévoit également le renforcement et l’optimisation des solutions de cybersécurité au sein de l’écurie Envision Virgin Racing, essentielles à la sécurité numérique de l’équipe. En outre, Robin Frijns, pilote de l’écurie Envision Virgin Racing, actuellement deuxième au classement des pilotes et sérieux prétendant au titre cette saison, deviendra ambassadeur officiel de Palo Alto Networks.

Reconnue comme l’un des piliers du championnat du monde de l’ABB FIA Formula E depuis la saison inaugurale, l’écurie Envision Virgin Racing — propriété du géant mondial Envision, leader du secteur des Greentech — affiche un palmarès impressionnant sur et hors circuits. Outre 11 victoires et 33 podiums, Envision Virgin Racing est la première écurie de Formule E à être certifiée neutre en carbone (PAS 2060). Elle est aussi l’une des rares à avoir décroché l’accréditation environnementale trois étoiles de la FIA, et la seule équipe à s’associer au programme du gouvernement britannique « Together For Our Planet » et au Sommet mondial des Nations Unies sur le climat (COP26).

Ce partenariat entre les deux acteurs débutera officiellement à l’E-Prix de Berlin, lors des deux dernières manches de la saison 7 du championnat de Formule E, les 14 et 15 août 2021 : les monoplaces électriques de l’écurie y arboreront d’ailleurs la marque Palo Alto Networks.

James Mercer, directeur commercial de Envision Virgin Racing, commente l’annonce en ces termes : « Envision Virgin Racing et Palo Alto Networks sont tous deux à l’avant-garde de nouvelles technologies qui nous aident à bâtir un avenir meilleur, et nous sommes ravis d’unir nos forces aux leurs. » « Envision Virgin Racing pilote de nouvelles technologies VE qui convergent de plus en plus avec nos activités au quotidien, et le travail accompli par Palo Alto Networks s’inscrit au cœur de cette démarche, en faisant en sorte que nous opérions tous au sein d’un environnement sûr et gratifiant », ajoute James Mercer.