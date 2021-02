Entrust s’allie à Netcetera pour lutter contre la fraude dans les paiements en ligne

février 2021 par Marc Jacob

La solution d’Entrust permet aux banques émettrices d’effectuer une analyse des risques en temps réel des transactions en ligne à partir d’un large éventail de facteurs, puis de soumettre à l’utilisateur une preuve d’authentification forte si le montant d’une transaction CNP dépasse le seuil de risque.

Le protocole 3D Secure a été développée par l’industrie du paiement par carte pour renforcer la sécurité sans nuire à l’expérience du consommateur. Il associe une analyse évoluée du risque de fraude pesant sur les transactions à des mécanismes d’authentification modernes tels que sur le téléphone portable, tout en gérant également des mécanismes traditionnels comme les tokens physiques. L’intégration Netcetera renforce ce dispositif et fonctionne à la fois avec Entrust Identity-as-a-Service ou une version Identity Enterprise installée sur site. Cette solution intégrée suscite davantage de confiance dans les transactions, et répond aux critères de conformité DSP2 applicables aux paiements en Europe.

Entrust Identity propose toute une gamme d’outils d’authentification conformes 3DS et DSP2, permettant aux entreprises de fournir aux consommateurs la meilleure expérience d’authentification possible. Parmi eux figurent Mobile Smart Credential, Mobile Smart Token, Challenge Response Token, Camera Token et SMS DL OTP. La spécification 3DS, mise au point par l’industrie du paiement par carte et soutenue par les émetteurs de cartes, offre un degré supérieur dans l’authentification du payeur sur des transactions CNP.