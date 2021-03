Entrust lance Signing Automation Service

mars 2021 par Marc Jacob

Le service de signature numérique Signing Automation Service se connecte au système d’applications ou de workflows documentaires d’une entreprise et produit automatiquement des sceaux numériques fiables pour de nombreux documents électroniques, établissant ainsi un lien cryptographique vérifiable entre l’entité juridique de l’entreprise et ses documents électroniques. Cela contribue au contrôle et à la maîtrise des documents et autres éléments de propriété intellectuelle et tranquillise les clients qui les reçoivent.

Un sceau numérique, également appelé cachet ou tampon numérique d’entreprise, est appliqué à des documents électroniques afin d’interdire toute modification ultérieure de leur contenu. Lors de l’application d’un sceau numérique à un document électronique, l’identité vérifiée de l’entreprise y est intégrée et il devient impossible de modifier le document sans briser le sceau et donc invalider la signature. Le tout garantit l’authenticité et l’intégrité du document scellé, ce qui contribue à réduire la fraude et les coûts administratifs. En outre, en s’intégrant aux workflows documentaires existants de l’entreprise (tels que ceux proposés par iText ou Sysmosoft), ce service offre un processus transparent qui s’appuie sur des standards et protocoles bien établis en matière de signature numérique.