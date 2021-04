Entrust lance HyTrust CloudControl

avril 2021 par Marc Jacob

VCF, plateforme de cloud hybride destinée à la gestion des machines virtuelles et à l’orchestration des conteneurs, fournit une architecture unique qui met en place une infrastructure et des opérations cohérentes et sécurisées dans les clouds privés et publics. Grâce à cette intégration, les entreprises utilisant VCF peuvent déployer HyTrust CloudControl afin de bénéficier d’un contrôle centralisé des accès basé sur les rôles, ainsi que d’une visibilité et d’une conformité accrues. Cette couche de gestion étend sa protection au gestionnaire VMWare Software-Defined-Data-Center (SDDC), la solution automatisée de déploiement et d’orchestration de VCF. Elle aide également les clients VMware qui sont passés de produits individuels à la suite VCF, en leur fournissant un contrôle centralisé des accès basés sur les rôles et une conformité renforcée.

“WWT a collaboré avec HyTrust et VMware afin de pouvoir proposer cette solution commune à tous leurs clients pour une plus grande adoption de VMware Cloud Foundation."

Un test d’une version bêta de HyTrust CloudControl for VCF est en cours auprès de quelques clients et le produit devrait être commercialisé au début du deuxième trimestre 2021.