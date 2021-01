Entrust fait l’acquisition de HyTrust

janvier 2021 par Marc Jacob

Entrust annonce l’acquisition de HyTrust, Inc., fournisseur de solutions virtualisées et multicloud pour le chiffrement des données, la gestion des clés et la gestion des postures de sécurité dans le cloud. Les conditions de la transaction ne seront pas rendues publiques. En faisant l’acquisition de HyTrust, Entrust ajoute un niveau de gestion primordial à ses solutions de sécurité numériques, en matière de cryptographie, de clés de chiffrement et de règles de sécurité dans le cloud, répondant ainsi aux besoins de protection des données et de conformité des entreprises qui accélèrent leur transformation numérique.

Fondée en 2007 et ayant son siège à Mountain View en Californie, les solutions HyTrust automatisent les contrôles de sécurité pour l’informatique définie par logiciel, les réseaux et le stockage, dans le but d’obtenir les plus hauts niveaux de visibilité, de gestion fine des règles de sécurité et de protection des données. Les clients de HyTrust peuvent ainsi augmenter les économies réalisées grâce au cloud et à la virtualisation, tout en renforçant leur posture de sécurité par l’automatisation et l’application des règles de sécurité en temps réel, en s’adaptant rapidement aux impératifs de conformité et en évitant les interruptions non planifiées. HyTrust compte parmi ses partenaires VMware, IBM, Cisco, Intel, Google, Amazon et In-Q-Tel. La société à capitaux privés se compose d’une cinquantaine de salariés qui rejoindront Entrust dans le cadre de l’acquisition.

Entrust et HyTrust ont noué un partenariat autour d’une solution conjointe qui associe les modules de matériels de sécurité (HSM) Entrust nShield® aux serveurs de gestion de clés de chiffrement (KMS) HyTrust DataControl et KeyControl. Cette solution conjointe centralise et automatise la gestion des clés de chiffrement, permettant aux entreprises de générer leurs clés de chiffrement et d’en gérer le cycle de vie de manière cohérente et à grande échelle. Avec cette acquisition, Entrust entend accélérer le développement de solutions de sécurité et de conformité pour les environnements sur site, hybrides, virtualisés et multicloud.