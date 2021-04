Entrust acquiert WorldReach

avril 2021 par Marc Jacob

WorldReach, qui a son siège à Ottawa, a été fondée en 1998. Sa trentaine de collaborateurs rejoignent Entrust à la suite de l’acquisition, notamment son fondateur et CEO Gordon Wilson, qui restera à la tête de WorldReach en tant que division d’Entrust. Les conditions de la transaction n’ont pas été communiquées.

Les pouvoirs publics, les autorités frontalières et le secteur du voyage intensifient leurs efforts pour moderniser les services fournis aux citoyens et aux voyageurs de façon à privilégier le sans-contact, la fluidité et l’efficacité. WorldReach s’appuie sur son expertise et ses technologies innovantes en matière de vérification des identités et des documents pour permettre aux administrations et aux voyagistes d’atteindre ces objectifs. Citons par exemple l’eTA (Electronic Travel Authorization) et l’enrôlement numérique pour les contrôles de sécurité au départ, à l’arrivée et aux frontières, une solution « zéro contact » pour la gestion des douanes et des frontières, ainsi qu’un programme pour l’accueil des immigrants, qui vérifie à distance leur identité et leur existence en lisant la puce électronique de leur passeport. Ce programme a vu passer plus de cinq millions d’utilisateurs à ce jour.

Entrust va s’appuyer sur sa présence mondiale et ses services professionnels pour faire profiter les voyageurs et les citoyens des services de WorldReach lors de dizaines de millions d’interactions numériques chaque année. « Entrust est un leader mondial dans le domaine de la sécurité des données et des identifiants numériques et physiques. En nous adjoignant l’équipe de WorldReach, nous étendons nos capacités au service de nos clients dans les administrations et les grandes entreprises, en particulier dans le secteur du voyage international. À la suite de la pandémie et de la nécessité d’une transformation numérique rapide et sûre au bénéfice des voyageurs et des citoyens à travers le monde, ces services n’ont jamais été aussi pertinents », ajoute Tony Ball, SVP Instant Issuance chez Entrust.

Les solutions WorldReach portent sur la vérification des identités et l’enrôlement numérique, sur la sécurité et la fluidité du parcours des voyageurs ou encore sur les services administratifs dispensés aux voyageurs et aux citoyens. La société possède une expertise approfondie dans l’émission de documents de voyage et d’identité sécurisés, conformes aux normes de l’OACI, servant de fondement à des solutions leaders en matière de vérification à distance des identités et des documents numériques.

WorldReach figure dans le classement 2020 des entreprises canadiennes connaissant la plus forte croissance établi par le Toronto Globe & Mail et au huitième rang des entreprises à plus forte croissance en 2021 selon l’Ottawa Business Journal.

Le cabinet Sampford Advisors est intervenu en tant que conseiller exclusif en matière de fusion-acquisition auprès de WorldReach Software, et Dentons Canada LLP et LaBarge Weinstein LLP au titre de conseillers juridiques pour la transaction.