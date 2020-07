Entrust Datacard lance la plateforme PKI Security Manager 10

juillet 2020 par Marc Jacob

Entrust Datacard annonce Security Manager 10, dixième génération de sa plateforme phare adossée à une infrastructure à clés publiques (PKI), dont l’envergure cloud permettra de continuer à répondre aux impératifs toujours plus contraignants qu’imposent l’authentification, le chiffrement et les signatures numériques, tous secteurs d’activité confondus. Utilisable pour des déploiements sur site et dans le cloud, cette plateforme offre la disponibilité élevée, la capacité de traitement accrue et l’extensibilité horizontale indispensables aux autorités de certification (AC) pour soutenir l’orientation numérique des entreprises, banques et administrations.

Alors que les menaces pour la sécurité ne font que gagner en complexité et que les obligations de conformité évoluent pour y répondre, les entreprises doivent appliquer des règles de sécurité pour gérer et sécuriser les identités numériques, tout en garantissant une expérience fluide aux utilisateurs et aux administrateurs. Avec Security Manager 10, elles peuvent facilement gérer les clés et certificats numériques pour sécuriser les identités des utilisateurs, appareils et applications. Réunissant une autorité de certification (AC) et une autorité d’enregistrement (AE) pour les services administratifs, les services performants d’une autorité de validation (OCSP) ainsi que des panoplies d’outils de chiffrement adaptés au développement en entreprise et à l’Internet des objets (IoT) intégré, Security Manager 10 offre une infrastructure exhaustive à tous les acteurs soucieux de mettre en place des procédures de sécurité modulables à différentes échelles.

Security Manager 10 propose de nombreuses fonctionnalités évoluées permettant de répondre à tous les besoins liés aux certificats, notamment ceux-ci-après :

• Disponibilité élevée – La configuration haute disponibilité de Security Manager 10 se traduit par une durée d’immobilisation quasi-nulle lors de la réalisation d’une mise à niveau ou en cas de panne système inopinée ; cette caractéristique s’avère primordiale pour les applications à l’échelle de grandes entreprises et d’administrations.

• Capacité de traitement accrue – Alors que le chiffrement et l’utilisation de certificats continuent à avoir le vent en poupe pour la protection des individus, des systèmes et des objets, Security Manager 10 permet l’ajout de capacités à la demande, sans infrastructure ni logiciels IT complexes.

• Extensibilité horizontale – Le principal composant AC de Security Manager 10 évolue avec votre activité. L’ajout de nœuds AC peut s’effectuer depuis la ligne de commande ou via un simple script d’orchestration côté serveur. Des licences haute disponibilité (HA) donnent aux clients les moyens d’exécuter des configurations multi-nœuds prêtes à l’emploi.

Security Manager 10 est étroitement intégré à l’écosystème applicatif adossé à une infrastructure PKI d’Entrust Datacard dans l’optique de simplifier la gestion des certificats avec Entrust Certificate Hub, de garantir une sécurité sur mobiles via un vaste réseau de partenaires spécialisés en gestion des appareils mobiles, et d’assurer l’émission, la gestion et la validation d’identifiants pour les usagers et les administrations en marge de son exécution dans des environnements offrant un haut niveau de sécurité.