Entreprise IA-Driven de Juniper est lancé

juillet 2020 par Marc Jacob

Juniper Networks présente la quatrième génération de son offre Entreprise, apportant les capacités de l’IA de Mist sur les réseaux LAN, WLAN et désormais WAN, pour une optimisation de l’expérience utilisateur de bout en bout et une détection proactive des incidents. Avec le nouveau service Juniper Mist WAN Assurance, les entreprises bénéficieront d’une automatisation et d’une visibilité renforcées sur les sites distants, d’une mise en corrélation des événements client vers cloud pour une résolution rapide des incidents, d’une détection des anomalies et d’un support proactif. En outre, Marvis, l’Assistant Réseau Virtuel de Juniper basé sur l’IA, s’enrichit d’une nouvelle interface conversationnelle AIOps qui transforme l’expérience IT, avec des tableaux de bord et rapports d’interactions temps réel offrant une compréhension de plus en plus fine des mécanismes à l’œuvre pour des recommandations proactives de plus en plus pertinentes.

"Mist a fourni le premier réseau piloté par l’IA il y a près de cinq ans pour répondre au besoin de réseaux autonomes qui optimisent l’expérience des utilisateurs et réduisent les coûts informatiques grâce à une automatisation et une vision de bout en bout", a déclaré Sudheer Matta, vice-président des produits chez Juniper. "Ce qui a commencé avec le sans fil a rapidement évolué pour inclure les premières solutions basées sur l’IA pour les réseaux filaires, la sécurité et maintenant le WAN, avec des clients internationaux couvrant pratiquement tous les segments de l’industrie, y compris trois des dix premières entreprises du classement Fortune. Alors que le reste de l’industrie est inondé d’hyperboles sur l’IA et de promesses non tenues, Juniper continue de concrétiser sa vision et de répondre aux besoins réels de ses clients et partenaires grâce à l’IA.

Aperçu des améliorations apportées à l’offre Entreprise IA-Driven de Juniper :

Juniper Mist WAN Assurance apporte les connaissances IA à la solution sécurisée SD-WAN de Juniper pour le WAN et les sites distants afin de mettre l’accent sur l’expérience effective des utilisateurs plutôt que sur le comportement du réseau et des applications. Ce service basé sur le cloud :

• Transmet les données de télémétrie clés des équipements SRX de Juniper au moteur Mist AI dans le cloud, permettant la mise en place de niveaux de service WAN personnalisables utilisés pour optimiser l’expérience des utilisateurs

• Travaille en collaboration avec Marvis pour corréler les événements sur les réseaux LAN, WLAN et WAN afin d’isoler et de résoudre rapidement les erreurs dans tous les domaines

• Permet des actions proactives lors de la détection d’anomalies grâce à des workflows automatisés, en vue d’une autonomie totale des réseaux, du client au cloud

L’interface conversationnelle Marvis est une amélioration de l’assistant réseau virtuel Juniper Mist qui permet aux équipes informatiques d’obtenir des réponses en temps réel à des questions en langage naturel comme « Qu’est-ce qui n’allait pas avec l’appel Zoom de François hier ? ». Cet assistant interactif permet d’obtenir des informations et de résoudre des incidents :

• Déduit l’intention derrière les questions et apporte des conseils avisés grâce à son accès à une vaste base de connaissances, avec des requêtes interactives permettant d’approfondir les questions en fonction des prochaines étapes suggérées

• Permet aux utilisateurs d’évaluer si Marvis a répondu à la bonne question ou s’il a donné la bonne cause, afin qu’il continue à apprendre - une condition essentielle pour une assistance basée sur l’IA

• Construit en utilisant des API ouvertes, permettant une intégration avec les systèmes existants ainsi qu’une automatisation du réseau avec AIOps

Ces deux services complètent l’offre IA-Driven Enterprise de Juniper pour permettre aux administrateurs informatiques de traiter avec plus de souplesse les problèmes réseau, applicatifs et utilisateurs. Par exemple, si un appel vidéo ne fonctionne pas correctement au domicile d’un utilisateur, la solution de Juniper peut rapidement déterminer si le problème réside dans le périphérique client, l’application, le réseau Wi-Fi et/ou le WAN (par exemple Internet). Des mesures correctives peuvent alors être recommandées et/ou prises automatiquement pour résoudre le problème en temps réel, souvent avant même que l’utilisateur ne soit conscient du problème. Seule la solution IA-Driven Enterprise de Juniper offre aujourd’hui ce niveau d’automatisation, d’informations et d’actions de client à cloud, offrant une visibilité et un contrôle sans précédent.