Enquête Western Digital : Entre engouement et désinformation

décembre 2020 par Western Digital

Western Digital vient de publier un nouveau rapport* explorant les points de vue des consommateurs sur les technologies intelligentes et le stockage de données. Si les fournisseurs de technologies intelligentes veulent favoriser l’intérêt des consommateurs, l’étude montre qu’il faut continuer d’éduquer les consommateurs sur le stockage et la protection des données.

Etude Western Digital

L’intérêt pour les innovations technologiques intelligentes, chez soi ou à l’extérieur, est élevé. En effet, 90 % des personnes interrogées dans la zone EMEA ont déclaré qu’elles attendaient avec impatience d’utiliser au moins une technologie intelligente.

Ce sont les innovations intelligentes au sein de la maison qui ont suscité le plus d’enthousiasme auprès des personnes interrogées :

36 % montrent un intérêt pour les caméras de sécurité à domicile

35 % pour les services de streaming

35 % pour les commandes d’éclairage et de chauffage

Les infrastructures urbaines sont également au centre des attentes :

39 % montrent un intérêt pour l’infrastructure des villes intelligentes autour des stations de recharge pour les véhicules électriques

38 % pour les véhicules autonomes

37 % pour les caméras de surveillance de sécurité

Les consommateurs estiment que les principaux avantages à l’utilisation des caméras de sécurité sont de les protéger (52 %) et de réduire la criminalité (40 %). Des résultats similaires pour les caméras intelligentes sur les autoroutes : protéger t(46 %) et réduire la criminalité (28 %). Le stockage efficace des données joue dès lors un rôle primordial.

Davide Villa, Directeur du Développement Commercial EMEAI chez Western Digital explique :

« L’un des plus grands défis en matière de stockage réside dans le fait que les caméras de sécurité sont allumées en continu. La technologie de stockage doit donc être en mesure de suivre le rythme et d’offrir des vitesses de transfert et d’écriture de données fiables et performantes qui garantissent la capture et l’analyse d’une vidéo de haute qualité. »

L’étude révèle également un écart entre la sensibilisation des consommateurs et leur intérêt pour les applications technologiques intelligentes, ainsi que le niveau d’adoption de ces produits :

83 % des personnes interrogées en Europe et au Moyen-Orient se disent familières des technologies intelligentes pour l’habitat mais seules 35 % les ont utilisées

81 % connaissaient ces mêmes technologies appliquées aux villes et environnements urbains, mais ils ne sont que 31 % à y avoir été déjà confrontés

Les consommateurs français se situent au milieu du groupe interrogé en ce qui concerne la notoriété des technologies relatives à la maison intelligente (85 %) et à la ville intelligente (85 %). On retrouve un même niveau relativement faible d’utilisation avec seulement 28 % pour la maison intelligente et 26 % pour les villes intelligentes.

Cybersécurité et utilisation des données au cœur des craintes

Selon l’étude, cet obstacle peut être lié au manque de compréhension sur la manière dont les données des consommateurs sont enregistrées, stockées et utilisées. Seulement 16 % des consommateurs français estiment en savoir plus que les autres sur la collecte des données personnelles, soulignant un manque de sensibilisation et le besoin de clarté de la part des fournisseurs de technologies intelligentes.

En outre, les consommateurs s’inquiètent également de savoir si leurs données sont en danger : l’étude révèle que 29 % des consommateurs français ne font pas confiance aux organisations en matière de protection de leurs données.

Interrogés sur leurs priorités en matière de gestion et de stockage des données de technologies intelligentes, les consommateurs français ont identifié les critères suivants comme étant les plus importants :

• Pour 69 % - les données sont protégées contre les violations ou les piratages

• Pour 66 % - les données sont conformes à la réglementation

• Pour 66 % - les données sont correctement utilisées par l’entreprise

• Pour 65 % - les données sont stockées sur des disques sûrs et fiables

« Les prochaines années devraient être passionnantes et déterminantes pour les fournisseurs de technologies intelligentes. Le marché est en croissance et les consommateurs sont enthousiastes mais manquent de connaissances sur les infrastructures technologiques intelligentes, ce qui menace leur développement et les progrès qu’elles peuvent apporter » ajoute Davide Villa. « Le stockage local et le chiffrement peuvent jouer un rôle clé dans la pédagogie. Éduquer les clients sur des solutions telles que les périphériques de stockage grand public leur redonnera le contrôle de leurs données grâce aux technologies intelligentes pour l’habitat. En outre, la mise en œuvre de l’infrastructure et de la technologie de stockage appropriées et une formation ultérieure aideront les consommateurs à sentir que leurs informations sont plus sûres et sécurisées ».

*Méthodologie

Western Digital a travaillé avec l’agence londonienne Loudhouse pour mener 6 084 entretiens en ligne avec des citoyens du Royaume-Uni, de France, d’Allemagne, de Russie, d’Italie, des Émirats arabes unis et d’Arabie Saoudite afin de découvrir leur niveau de connaissance en matière de technologie intelligente.