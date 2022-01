Enquête Ivanti : le plus grand défi des départements IT consiste à tenir le rythme de la transformation digitale et à conserver le personnel technique

janvier 2022 par Ivanti

Ivanti annonce les conclusions d’une nouvelle enquête menée auprès de professionnels de l’IT, qui affirment que tenir le rythme de la transformation digitale (32 %) et conserver le personnel technique (26 %) sont deux des plus grands défis auxquels leur entreprise est confrontée aujourd’hui. L’enquête montre en outre que les départements IT sont considérés comme essentiels pour la croissance et la stratégie commerciale de l’entreprise, par 61 % des personnes interrogées. Cependant, malgré ce niveau élevé de soutien au département IT, 72 % des professionnels interrogés disent qu’ils perdent du personnel. 41 % d’entre eux citent la forte charge de travail comme cause principale du départ des membres de leur équipe.

Autres raisons évoquées :

• Attentes irréalistes envers l’équipe (34 %)

• Manque de soutien de la direction (32 %)

• Impossibilité de télétravailler (28 %)

• Équipe de direction peu encline à adopter l’automatisation (26 %)

• Absence des technologies indispensables pour travailler efficacement (24 %)

Il est intéressant de constater qu’il existe une déconnexion entre les hauts responsables/VP et les managers/directeurs. En effet, l’enquête montre que les managers et directeurs sont plus enclins à signaler que le département IT n’est considéré que comme un centre de coûts (27 %), alors que seulement 19 % des hauts responsables/VP interrogés pensent que le département IT est seulement un centre de coûts.

La pandémie a forcé le passage rapide au télétravail et les deux tiers (67 %) des décideurs disent qu’ils ont accéléré leurs plans ou augmenté leur taux d’adoption des offres de services IT automatisés en raison de la pandémie. Pour information, seulement 1 % de ces décideurs avaient déjà terminé leur passage aux services automatisés. Dans l’Everywhere Workplace d’aujourd’hui, les collaborateurs veulent pouvoir se connecter sur différents périphériques pour accéder aux réseaux, données et services de l’entreprise. La nécessité de garantir que ces périphériques et services restent connectés a mis une pression sur les membres de l’équipe IT, qu’il est possible d’alléger en implémentant des services IT automatisés. L’enquête montre que la majorité des décideurs interrogés (55 %) affirment que leur département IT gagne 1-8 heures par demande de service grâce à l’automatisation des processus. Dans les entreprises où plus de 50 % des services IT sont automatisés, le gain de temps atteint plus de 16 heures par demande de service.

« Le mode de travail des collaborateurs n’est plus le même que par le passé, et nous allons continuer à voir évoluer les méthodes de travail à l’avenir, après la pandémie. », déclare Nayaki Nayyar, President and Chief Product Officer, Ivanti. « La charge de travail et l’obligation de performances des équipes IT vont encore augmenter. La seule façon d’alléger cette pression et de conserver le personnel technique, c’est de mettre en place l’automatisation des services IT. Ainsi, vos équipes peuvent se concentrer sur les activités qui poussent l’entreprise vers l’avant et contribuent à sa stratégie commerciale. »

Dans les entreprises où plus de 50 % des services IT sont automatisés, il est plus fréquent de constater que le département IT est considéré comme essentiel pour la croissance de l’entreprise et sa stratégie commerciale (74 %), ce qui montre la valeur de l’automatisation. Dans ces mêmes entreprises, seulement 32 % des personnes interrogées pensent que l’équipe de direction associe le département IT uniquement au dépannage du matériel et des logiciels.

Les tâches manuelles de routine consomment des ressources IT et des ressources de centre de support, et empêchent vos équipes de se consacrer à des projets à plus grand impact stratégique. Chaque minute gagnée, c’est 60 secondes que vous libérez et réaffectez à vos équipes pour l’innovation, les projets stratégiques et les défis critiques de l’entreprise. L’automatisation fluidifie la gestion des environnements hybrides complexes en automatisant l’infrastructure, le Cloud et les processus d’espace de travail nécessaires pour soutenir les activités de l’entreprise.

Ivanti a interrogé 250 professionnels de l’IT d’entreprise en Amérique du Nord, et en régions APAC et EMEA, entre août et octobre 2021.