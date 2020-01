Enquete Captaincyber réalisée par Harris Interactive : « les salariés français et la cybersecurité »

janvier 2020 par

CaptainCyber, la startup digitale qui transforme toutes les parties prenantes des entreprises en acteurs engagés de la cybersécurité, dévoile les résultats de son étude menée par Harris Interactive fin décembre auprès de 660 salariés d’entreprises de 50 collaborateurs et plus. L’enquête aborde la thématique de la cybercriminalité de manière inédite, sous le prisme des salariés, premiers acteurs concernés par la cybersécurité, sujet qui mobilise largement l’attention des dirigeants publics et privés.

Les salariés sont-ils aujourd’hui prêts à participer, à détecter et à réagir face aux cyber attaques ? Il est permis d’en douter. Néanmoins, une chose est sure : ils désirent en devenir les acteurs. A travers cette étude, CaptainCyber entend démontrer, que contrairement à l’idée reçue, l’humain peut devenir un facteur clé de la cybersécurité des entreprises.

Les 5 enseignements clés de l’enquête CaptainCyber réalisée par Harris Interactive

Des salariés plutôt conscients des risques, mais aux pratiques encore très perfectibles

Près de 80% des salariés déclarent connaître les principaux enjeux de la cybersécurité mais seule la moitié déclare les bonnes pratiques au quotidien.

78% des salariés interrogés déclarent utiliser des mots de passe identiques pour plusieurs plateformes (entre autres nombreux comportements problématiques déclarés).

Moins d’un salarié sur deux se tourne en premier lieu vers le responsable informatique pour les questions ou l’aide relatives à la cybersécurité

En effet de multiples interlocuteurs sont cités en premier lieu par les salariés : dirigeants, managers et même "amis". Ceci affaiblit l’efficacité de la cybersécurité des entreprises, particulièrement en temps de crise.

78% des salariés sondés estiment efficace de transformer les processus de l’entreprise pour qu’ils intègrent la cybersécurité au quotidien

Cette tendance confirme le besoin et l’adhésion des salariés d’aller au-delà de l’approche purement technique de la cybersécurité et de l’insérer dans les processus métier.

72% des salariés sont favorables à la mise à disposition par leur entreprise d’une application permettant de s’entraîner à la cybersécurité

Sous réserve d’un outil suffisamment ludique, les salariés sont volontaires pour améliorer leurs pratiques en cybersécurité. Un constat qui met en exergue la nécessité d’encourager les salariés, les entraîner et leur donner les moyens d’adopter les comportements adaptés, de réagir en cas d’alarme, et de savoir donner l’alerte face à une possible cyberattaque.