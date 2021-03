Engage 2.0 : Fortinet renforce son programme partenaires

mars 2021 par Marc Jacob

Fortinet® annonce la nouvelle mouture de son programme partenaires Engage, véritable moteur de flexibilité et de croissance pour les partenaires. Fortinet propose ainsi de nouveaux modèles de consommation pour des produits comme FortiSIEM et FortiEDR, ainsi que de nouvelles spécialisations dédiées à des marchés dynamiques.

Les nouveaux avantages du programme partenaires Engage 2.0

Collaborateurs hybrides, réseaux multisites et innovations digitales : les entreprises estiment que la sécurité de leur environnement gagne en complexité si elles ne disposent pas des technologies adéquates et d’experts de confiance pour se faire accompagner. Pour aider les partenaires à répondre au mieux aux besoins des clients, Engage 2.0 propose désormais :

● De nouveaux modèles de consommation : Fortinet continue à aider ses partenaires MSSP et fournisseurs de services à développer leur activité commerciale en tirant parti de la Fortinet Security Fabric, grâce à de nouveaux modèles de consommation pour FortiSIEM, FortiEDR, FortiClient, FortiSOAR, FortiAI et FortiDeceptor. Selon Gartner, d’ici 2024, plus de 90% des acheteurs souhaitant faire appel à des fournisseurs de services de sécurité se focaliseront sur des services de détection et de réponse aux menaces. Fortinet rencontre le succès avec ses offres à la demande qui continuent à progresser, puisque les partenaires souhaitent répondre à la demande de services de détection des menaces. D’autre part, en réponse à des clients plus nombreux à privilégier des modèles de consommation flexibles, Fortinet propose de nouvelles façons d’utiliser ses solutions de sécurité Endpoint. Les fournisseurs de services peuvent ainsi proposer de nouvelles offres à leurs clients, avec un déploiement rapide et des coûts maîtrisés.

● De nouveaux avantages pour les partenaires Cloud : le programme Engage permet aux partenaires de se positionner en tant qu’intégrateur, MSSP ou fournisseur de services Cloud. Fortinet apporte à ces derniers de nouveaux moyens et scénarios pour commercialiser ses offres Adaptive Cloud Security. Les fournisseurs de services cloud managés sont désormais éligibles au modèle Engage Select Cloud. Ils bénéficient de remises supplémentaires sur le modèle flexible de licence qu’offre Fortinet (BYOL et pay-as-you-go) et ont accès à FortiCWP et FNDN. Ces avantages favorisent la maîtrise des coûts alors que les partenaires étendent le périmètre de leurs services de sécurité cloud optimisés par Fortinet.

● De nouvelles spécialisations : Fortinet inaugure des spécialisations sur des domaines en forte croissance : accès zero-trust, technologies industrielles (Operational Technology) et gestion des opérations de sécurité. Avec ces spécialisations, les partenaires témoignent de leur expertise auprès de leurs clients et prospects. Ils se positionnent en tant que partenaires de confiance dotés du savoir-faire, des services et des technologies pour répondre aux besoins de leurs clients. Fortinet propose des spécialisations sur les domaines suivants : Secure SD-WAN, Data Center, Adaptive Cloud Security, LAN Edge et SD-Branch.

● Mise à jour des formations NSE pour répondre aux besoins de conformité : Les formations NSE et le programme de certification en 8 niveaux de Fortinet sont disponibles gratuitement pour les partenaires Fortinet. Ils s’enrichissent de modules portant sur la conformité réglementaire.

Devenir partenaire Fortinet

Engage 2.0 permet aux partenaires de développer l’expertise nécessaire pour accompagner la transformation digitale de leurs clients. Ce programme personnalisable présente deux avantages essentiels : une approche orientée rentabilité et une infrastructure en place pour accélérer la croissance. Les partenaires peuvent opter pour trois profils différents : intégrateurs, MSSP ou fournisseurs de services Cloud. Ils encouragent ainsi la croissance de différents segments métiers et assurent la différentiation de leur offre commerciale au travers de spécialisations. Pour plus d’informations sur comment adhérer au programme Fortinet Engage Partner Program, merci de consulter cette page.