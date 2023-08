Energie – Donner aux entreprises les moyens d’un avenir résilient grâce aux données

août 2023 par Georges Anidjar, Directeur Général Europe du Sud chez Informatica

Informatica analyse l’augmentation de 10% des tarifs réglementés de l’électricité qui est entrée en vigueur mardi. Cette hausse sans précédent des coûts de l’énergie va impacter les ménages, les commerçants, les artisans et les petites entreprises de tout le pays, et les experts prévoient une nouvelle augmentation début 2024.

En ces temps difficiles, il est essentiel de doter les entreprises des outils nécessaires pour faire face à la complexité des fluctuations des prix de l’énergie. Georges Anidjar, Directeur Général Europe du Sud chez Informatica, souligne l’importance des données dans de telles circonstances :

« En ces temps de fluctuations des prix de l’énergie, les données peuvent être d’une valeur inestimable pour les entreprises afin de prendre des décisions éclairées et atténuer l’impact de la hausse des coûts énergétiques. En rassemblant et en traitant de vastes quantités de données sur le marché de l’énergie, les entreprises peuvent obtenir des informations, identifier des tendances et mettre en place des stratégies pour naviguer de manière efficace en ces temps difficiles.

Voici quelques façons dont les données de confiance peuvent aider :

Compréhension des tendances du marché : en analysant les données historiques du marché de l’énergie, les entreprises peuvent identifier des schémas et des tendances dans les prix de l’énergie. Cela peut les aider à anticiper les fluctuations futures et à planifier en conséquence.

Prévision de la demande : des algorithmes peuvent être utilisés pour prévoir la demande énergétique dans différents secteurs, permettant aux entreprises d’ajuster leurs opérations et leurs habitudes de consommation pour optimiser leur utilisation d’énergie pendant les périodes de prix élevés.

Optimisation des achats d’énergie : armées de données en temps réel sur le marché, les entreprises peuvent prendre de meilleures décisions lors de l’achat d’énergie. Elles peuvent choisir le bon moment pour effectuer leurs achats lors de baisses de prix ou envisager des sources d’énergie alternatives plus rentables.

Efficacité énergétique : l’analyse basée sur les données peut révéler des opportunités d’amélioration de l’efficacité énergétique. En identifiant les zones de consommation énergétique élevée, les entreprises peuvent mettre en place des mesures pour réduire les gaspillages et les coûts.

Gestion des risques : les données peuvent être utilisées pour évaluer et gérer les risques associés à la volatilité des prix de l’énergie, en prenant en compte les activités spécifiques et le profil de risque de chaque entreprise. Les entreprises peuvent ensuite utiliser des modèles prédictifs pour estimer les impacts potentiels sur les coûts et planifier des mesures d’urgence.

Stratégies de réponse à la demande : grâce à l’accès à des données en temps réel, les entreprises peuvent participer à des programmes de réponse à la demande. Ces initiatives leur permettent de réduire leur consommation d’énergie pendant les périodes de pointe en échange d’incitations ou de tarifs réduits. Pour exécuter de telles stratégies efficacement, une plateforme data solide est nécessaire pour gérer les activités de l’entreprise, la production et l’exécution des processus.

Optimisation de la chaîne d’approvisionnement : les données peuvent aider les entreprises à optimiser leur chaîne d’approvisionnement en tenant compte des fluctuations des prix de l’énergie lors du choix des fournisseurs et des méthodes de transport.

Compréhension des clients : les informations basées sur les données des clients peuvent aider à adapter les stratégies de tarification et les promotions pour répondre aux changements de comportement des consommateurs affectés par les fluctuations des prix de l’énergie. De plus en plus d’entreprises font face à des pressions inflationnistes. Une meilleure compréhension des comportements et des vrais moteurs d’inflation peut donner à une entreprise l’agilité nécessaire pour adapter dynamiquement sa proposition de valeur et ses propositions tarifaires.

Conformité aux politiques et réglementations : l’analyse des données peut aider les entreprises à comprendre l’impact des politiques et des réglementations énergétiques, leur permettant de s’adapter et de se conformer de manière efficace. La réduction de l’empreinte carbone dans les scopes 1, 2 et 3, conformément aux réglementations ESG de l’UE, est un exemple parfait de ce qu’une entreprise peut optimiser avec les bonnes données.

Pour mettre en œuvre ces stratégies de manière efficace, les entreprises ont besoin de gérer efficacement les données essentielles à leurs opérations. Une plateforme de gestion de données de bout en bout fournirait les « protéines » dont le « muscle numérique » de l’entreprise aura besoin pour être efficace et réactif. De cette manière, les entreprises peuvent transformer les défis posés par les fluctuations des prix de l’énergie en opportunités pour prendre des décisions éclairées, réaliser des économies et assurer une croissance durable, même en période difficile. »