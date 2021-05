Enedis devient membre de l’European Network for Cybersecurity, ENCS (Réseau Européen pour la Cyber-sécurité)

mai 2021 par Marc Jacob

Enedis annonce ce jour avoir rejoint l’« European Network for Cybersecurity », organisation à but non lucratif qui a pour mission de renforcer les dispositifs de cybersécurité au service du secteur de l’énergie en Europe. Enedis gère 95 % du réseau public de distribution d’électricité en France : 1,4 million km de réseau électrique et près de 32 millions de compteurs communicants Linky.

Entreprise de service public, Enedis investit considérablement dans le développement de réseaux intelligents et l’intégration des énergies renouvelables. La cybersécurité est un enjeu majeur pour l’entreprise et répond à sa principale mission de service public : garantir la continuité de l’alimentation électrique au service de 37 millions de clients.

Enedis rejoint l’European Network for Cybersecurity alors que les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité font face à de nombreuses transformations en matière de cybersécurité : le prochain Code réseau européen sur la cybersécurité, la révision de la directive NIS (Network and Information System Security), l’ambitieux programme de développement des schémas de certification de l’ENISA.

L’European Network for CyberSecurity travaille avec un grand nombre d’opérateurs de réseaux de distribution à travers l’Europe, partageant ses connaissances et son expertise, apportant des services de tests de sécurité, de conseil et de formation. L’adhésion d’Enedis marque une étape dans l’harmonisation des meilleures pratiques en Europe. En outre, c’est une opportunité pour les membres et les parties prenantes de cette organisation de bénéficier de l’expertise d’Enedis en matière de sécurité.

Anjos Nijk, Directeur général de l’European Network for Cybersecurity, a déclaré : « Enedis est le plus grand gestionnaire de réseaux de distribution d’électricité en Europe et possède des savoir-faire importants en matière de cybersécurité. Avec Enedis, nous mettons en commun des expertises considérables au bénéfice de nos concitoyens et de l’Europe toute entière ».

Bernard Cardebat, Directeur exécutif de la cybersécurité d’Enedis, a ajouté : « La cybersécurité est un domaine particulièrement exigeant qui nécessite une remise en question permanente de nos pratiques et de nos connaissances. L’European Network for Cybersecurity a développé une solide expertise qu’elle met à la disposition des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité. Nous pourrons ainsi renforcer davantage nos dispositifs de cybersecurité. Je suis ravi qu’Enedis rejoigne cette communauté composée de nombreux gestionnaires européens de réseaux de distribution. Notre objectif est de créer des liens et travailler ensemble pour favoriser les échanges et la confiance entre les acteurs de la cybersécurité. Et là où la confiance grandit, la cybersécurité se renforce ».