En télétravail, la cybersécurité n’est pas seulement une affaire technologique

novembre 2020 par Tanguy de Coatpont, Directeur Général de Kaspersky Lab France

La période actuelle, où nous travaillons de chez nous et où notre foyer est un lieu où l’on est en sécurité, peut facilement faire oublier que les éléments qui nous entourent peuvent affecter notre sphère professionnelle, souvent involontairement, pour par faute d’inattention. Il est important de rappeler que les bonnes habitudes que nous avons au bureau doivent être maintenues autant que possible à la maison, les précautions que nous prenons au bureau (verrouiller sa session lorsque l’on quitte sa place, ne pas écrire ses mots de passe sur un post-it…) s’appliquent quel que soit l’espace de travail.

« La frontière entre le lieu de travail et notre lieu de vie tend à disparaitre et dans la période que nous vivons notre domicile est un lieu sûr où l’on se sent à l’abri. Pourtant les menaces en terme de cybersécurité ne changent pas et il est important de ne pas baisser la garde. Malgré toutes les solutions de cybersécurité que nous pouvons déployer, l’erreur humaine reste un maillon de la chaine sur lequel la seule manière d’agir est la pédagogie et la prévention. Les gestes barrières en cybersécurité ne s’appliquent pas qu’à l’extérieur. Cet « incident » en est la preuve et ce journaliste donne une réelle leçon de cybersécurité. » rappelle Tanguy de Coatpont, DG de Kaspersky France.

Kaspersky donne quelques conseils pour éviter les erreurs humaines classiques en télétravail :

• Travailler dans un endroit neutre, sans éléments personnels indispensables, pour éviter de mélanger les deux sphères

• Adapter l’espace de travail à la situation, surtout en vidéo call, et ranger tous les documents qui ne doivent pas être vus

• Vérifier avec attention les éléments photographiques et visuels diffusés

• Fermer les documents informatiques non pertinents ou confidentiels lors de réunions pour ne pas les partager à l’écran par erreur

• Dans la mesure du possible, utiliser du matériel informatique différent dans la sphère privée et dans la sphère professionnelle

• Toujours vérifier à deux reprises avec quel compte de réseau social (personnel ou celui de l’entreprise) vous vous apprêtez à communiquer. Un tweet personnel sur un compte d’entreprise peut avoir de lourdes conséquences, que l’on peut éviter aisément avec un peu de vigilance.

• Lorsque vous échanger des informations confidentielles et sensibles, le chiffrement d’un email peut permettre d’éviter leur lecture par des personnes indésirables.