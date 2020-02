En recherche d’emploi ? Attention aux arnaques à l’embauche

février 2020 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité, ESET France

Selon une récente déclaration du Centre de plaintes pour les crimes sur Internet (IC3) du FBI, les fraudeurs afficheraient de plus en plus souvent des offres d’emploi sur des sites d’emploi légitimes et, afin de renforcer leur aura d’authenticité, dirigeraient les usager vers de faux domaines dont les noms ressemblent énormément à ceux de vraies entreprises réputées. L’objectif est de tromper les demandeurs d’emploi pour utiliser leurs informations personnelles à des fins illicites, par exemple pour ouvrir des comptes bancaires au nom des victimes ou même pour obtenir de faux documents.