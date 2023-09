En collaborant avec CyberArk, Accenture permet à ses clients de bénéficier de solutions avancées de gestion des accès à privilèges

septembre 2023 par Marc Jacob

CyberArk annonce qu’Accenture a étendu le déploiement de la plateforme de sécurité des identités de CyberArk en déployant la solution CyberArk Privilege Cloud. La société de conseil peut ainsi contrôler et surveiller les accès à privilèges de ses clients dans l’ensemble de ses infrastructures sur site, cloud et hybrides, ainsi que dans son propre environnement informatique.

En intégrant CyberArk Privilege Cloud à sa propre stratégie de cyberdéfense, Accenture se dote du même niveau de cybersécurité que ses propres clients, ce qui lui permet de protéger parfaitement ses données sensibles et ses systèmes critiques. Grâce à CyberArk, la société de conseil peut stocker, assurer la rotation et isoler en toute sécurité les identifiants des utilisateurs humains et non humaines.

« Préserver la sécurité des comptes à privilèges est un défi de taille dans les environnements informatiques complexes où évoluent actuellement les grandes entreprises. Pour conserver une longueur d’avance sur les cybermenaces internes et externes, il est indispensable de bien comprendre comment gérer et surveiller l’accès à ces comptes sensibles, poursuit Rex Thexton, responsable Protection et Cybersécurité d’Accenture. En tant que partenaire stratégique de CyberArk, nous savons à quel point la sécurisation des identités et des accès est essentielle pour permettre aux entreprises de faire face à l’ampleur, à la gravité et à la rapidité des cyberattaques qui sévissent aujourd’hui. »

La solution CyberArk Privilege Cloud fait partie de la plateforme de sécurité des identités de CyberArk. CyberArk applique des contrôles de privilèges intelligents à toutes les identités, tout en assurant la détection et la prévention en continu des menaces d’un bout à l’autre du cycle de vie des identités. En optant pour la plateforme Identity Security de CyberArk, les entreprises peuvent appliquer les principes Zero Trust et du moindre privilège en bénéficiant d’une visibilité complète, et ainsi permettre à chaque identité d’accéder en toute sécurité à n’importe quelle ressource, indépendamment de sa localisation, à tout moment et en tout lieu.