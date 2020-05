En France, les employés travaillent 2 heures de plus, le télétravail étant devenu la règle

mai 2020 par NordVPN

Les données recueillies par NordVPN Teams montrent une augmentation spectaculaire de l’utilisation des VPN d’entreprise pendant la pandémie du COVID-19. Les ventes ont augmenté de près de 600 % dans certains pays, avec une utilisation en hausse de plus de 200 % en Europe. La France figure parmi les principaux pays européens ayant connu des pics d’utilisation de VPN, enregistrant un bond de 187 %, les entreprises s’efforçant de faciliter le télétravail sécurisé.

Chiffres clés pour la France :

• Le nombre d’heures d’utilisation d’un VPN professionnel a augmenté de 2 heures (+25 %).

• Hausse de 73 % de l’utilisation des ordinateurs de bureau, beaucoup plus importante que celle des téléphones portables (+3 %).

La pandémie a modifié le comportement des entreprises à l’échelle mondiale et, fait intéressant, les employés travaillent en ligne jusqu’à 38 % plus longtemps. Les données révèlent que les entreprises recherchent des solutions de sécurité pour le télétravail afin de lutter contre l’accroissement des risques en matière de cybersécurité.

En France, la durée moyenne de la journée de travail s’est allongée de 25 %, à savoir de 2 heures supplémentaires. Le Royaume-Uni, le Canada et l’Espagne connaissent également une augmentation de 2 heures.Les États-Unis ont enregistré la plus forte augmentation de la durée de la journée de travail avec 3 heures de plus.

En plus de ces résultats, les données ont révélé que les employés commencent également leur journée de travail plus tôt, tout en la finissant à la même heure que d’habitude. L’absence de déplacements matinaux pourrait en être la cause.

Les pays impactés par le confinement utilisent plus que jamais les VPN d’entreprise. Plusieurs pays européens ont vu leur utilisation augmenter de 200 %.

La répartition de l’utilisation des VPN montre que leur utilisation avec des ordinateurs de bureau a connu une hausse généralisée, tandis que leur utilisation sur des téléphones portables a augmenté de manière moins spectaculaire. Cela peut être directement attribué à la vague massive du télétravail dans le monde entier.

Moyenne des pics d’utilisation sur les serveurs VPN en nombre d’heures

Pays Avant Maintenant

Royaume-Uni 9 11

États-Unis 8 11

France 8 10

Danemark 9 10

Pays-Bas 9 10

Belgique 9 10

Espagne 8 10

Canada 9 11

Autriche 9 10

Italie 8 8