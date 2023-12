En 2024, il faudra privilégier la maîtrise des coûts d’après Marty Edwards, Deputy CTO of OT/IoT de Tenable

décembre 2023 par Marty Edwards, Deputy CTO of OT/IoT de Tenable

L’augmentation de la diligence requise par les fournisseurs de cyberassurance et les changements sur le marché de la cyberassurance continueront d’exercer une pression sur les entreprises industrielles pour qu’elles soient proactives en matière de sécurité. Les entreprises ne peuvent plus être passives et attendre que l’incident se produise, en espérant que la compagnie d’assurance le couvrira.

Les cyberassureurs limiteront leurs polices pour exclure le paiement des ransomwares. Les entreprises seront contraintes d’évaluer d’autres options pour faire face à ce risque, qu’il s’agisse d’auto-assurance, d’approche proactive, de redondance des systèmes, ou autres.

Les directeurs financiers et les RSSI examineront l’analyse coût-bénéfice de l’investissement dans l’IT versus l’OT, et ils se rendront rapidement compte qu’il vaut mieux investir dans l’OT en 2024. Pour chaque dollar investi dans l’OT, les organisations obtiennent plus que ce qu’elles pourraient retirer d’un dollar d’investissement dans la sécurité IT. Les investissements faits dans l’OT réduisent bien plus les risques que la sécurité IT.