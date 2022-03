En 2022, sécurité, cloud, et conteneurs domineront l’écosystème IT

mars 2022 par Patrick Rohrbasser, Regional VP Southern Europe and Africa, Veeam Software

Durant l’année 2021, elle aussi perturbée par la crise économique du fait de la pandémie de Covid-19, des tendances qui avaient émergées pendant les premiers confinements sont aujourd’hui devenues des normes, à l’image du « travail hybride » selon lequel un collaborateur peut travailler en tout lieu, et qui devraient s’installer durablement en 2022. Les dirigeants d’entreprise et les DSI ont désormais pour défi l’accompagnement de ces changements à l’aide des nouvelles technologies. Voici les 6 tendances qui devraient façonner 2022.

La capacité à restaurer ses données sera déterminante

L‘ensemble des analystes et experts du secteur s’accordent sur le fait que les cyberattaques vont gagner en importance et devenir de plus en plus sophistiquées et ciblées. Dans le cadre de la gestion globale de leur sécurité, les entreprises doivent avoir l’assurance que, quel que soit l’incident, elles sont en mesure de restaurer l’ensemble de leurs données. En 2022, les entreprises qui ne l’ont pas encore fait doivent s’assurer qu’une attention toute particulière est portée à la reprise après sinistre, composante essentielle d’une protection moderne des données. Cela intervient dans un contexte économique favorable : les budgets alloués à la sécurité sont aujourd’hui plus importants qu’avant la pandémie, les dirigeants ayant pris conscience que la protection des données est essentielle à une véritable continuité d’activité.

Face à un marché hautement concurrentiel, la modernisation des applications est essentielle

Pour faire face à l’urgence initiale pour trouver de nouvelles façons de travailler, précipitée par la pandémie, de nombreuses entreprises ont adopté le cloud en réalisant un simple « lift and shift » de leurs applications. La situation étant aujourd’hui plus stable, il est vital qu’elles tirent enfin les multiples bénéfices commerciaux que le cloud peut offrir et modernisent leurs applications grâce aux technologies de containerisation. La compétition au niveau mondial a atteint un tel niveau que seule les entreprises qui disposent de la capacité à déployer rapidement gagneront des parts de marché. Si le cloud est un moyen pour y arriver, cette migration ne sera parfaitement efficace que si les solutions containerisées cloud-native sont utilisées et les applications adaptées à ce modèle.

Les nouvelles réglementations sur la confidentialité des données reporteront l’attention vers les clouds souverains

En raison de l’accent mis sur le RGPD, la réglementation européenne en matière de protection des données et de la vie privée, et sur le California Consumer Privacy Act (CCPA), qui renforce la protection du droit à la vie privée et des consommateurs en Californie, d’autres pays sont soumis à des pressions pour promulguer un ensemble complet de règles en matière de protection des données personnelles. Si cette tendance se confirme en 2022, il faut s’attendre à ce que l’attention se porte davantage sur les clouds souverains qui permettent de conserver les données au sein des frontières nationales ou sur un espace géographique déterminé, à l’image de l’initiative franco-allemande Gaia-X, qui vise à développer une infrastructure cloud efficace, compétitive, sécurisée et fiable pour l’Union Européenne. Elle représente un modèle de cloud émergent extrêmement spécifique, qui peut parfois être perçu comme un obstacle. Cependant, une fois mis en place, il s’accompagne de bénéfices indiscutables, car il permet de remettre la protection de la vie privée des consommateurs au cœur de la stratégie d’entreprise.

Le CI/CD gagnera en stabilité et se normalisera pour devenir une exigence au sein des départements informatiques

Le memo rédigé par Bill Gates en 2001 est devenu la norme du secteur en matière de conception, de développement et de distribution des systèmes logiciels complexes et ce à tel point qu’il semble qu’aucune nouvelle norme n’ait vu le jour depuis. Les équipes informatiques et les développeurs ont pris l’habitude de favoriser l’adoption de systèmes technologiques « reconnus » sans normaliser les nouveaux domaines, comme l’intégration continue et la distribution continue (CI/CD). En 2022, une transition va s’opérer pour offrir davantage de stabilité et de normes dans ce domaine. Les dirigeants des départements informatiques ont l’occasion de capitaliser sur ce marché à forte croissance et au potentiel de création de valeur élevé afin d’améliorer leurs activités de déploiement et résoudre le problème des opérations au Jour 2 (day-2 operations), soit lorsque le produit est mis à la disposition du client.

L’IA et l’automatisation remplaceront les emplois peu qualifiés dans tous les secteurs d’activités

Face à la pénurie de talents, de nombreux emplois vont rester inoccupés et dès lors, l’intelligence artificielle (IA) et l’automatisation prendront en charge de nouvelles fonctions. C’est déjà le cas dans le secteur du service depuis l’introduction de robots-serveurs pendant la pandémie. En 2022, les nouvelles fonctions prises en charge par l’IA et l’automatisation vont s’étendre à d’autres secteurs durement touchés. Ces évolutions auront principalement un impact sur les emplois peu qualifiés mais compliqueront également la tâche des nouveaux diplômés qui feront leur entrée sur le marché du travail.

Le marché du travail sera confronté à de vastes défis

Au cours des deux dernières années, la pandémie de COVID-19 a mis en exergue de nouveaux modes de travail, que les collaborateurs souhaitent conserver en 2022 et au-delà. Les entreprises qui ont tenté de revenir à « l’avant Covid » ont observé ces derniers mois une grande vague de départs. Une situation défavorable dans un contexte où les difficultés de recrutement sont un frein au développement, selon une étude menée par EY & Numeum. La volatilité actuelle du marché du travail démontre que, pour de nombreuses entreprises, un renouveau de la culture d’entreprise est nécessaire afin d’offrir des modes bien plus flexibles comme le télétravail, le travail hybride et bien plus. Il en va de l’attraction et de la rétention des talents en France et les collaborateurs se tourneront vers ceux qui offrent le plus de flexibilité et d’opportunités.